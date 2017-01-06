США обыграли Канаду в финале молодежного чемпионата мира по хоккею (фото)
Самым ценным хоккеистом турнира признан защитник сборной Канады Тома Шабо
Молодежная сборная США по хоккею (игроки не старше 20 лет) стала победителем чемпионата мира, обыграв в финале команду Канады.
Встреча, прошедшая в Монреале, завершилась победой американцев по буллитам со счетом 5:4 (0:2, 2:0, 2:2, 0:0, 1:0). Голами в составе победителей в основное время отметились Чарли Макэвой (24-я минута), Киффер Беллоуз (30, 45) и Колин Уайт (48). У канадцев отличились Томас Шабо (5), Джереми Лозон (10), Николя Руа (42) и Матье Жозеф (45). Решающий буллит реализовал Трой Терри.
Американцы в четвертый раз в истории стали чемпионами мира среди молодежных команд. Ранее они побеждали в 2004, 2010 и 2013 годах.
Бронзовыми призерами турнира стали россияне, одолевшие в матче за третье место шведов – 2:1 (в овертайме).
Самым ценным хоккеистом ЧМ признан защитник сборной Канады Тома Шабо, который с 10 (4+6) очками стал самым результативным в своей команде. Капитан сборной России Кирилл Капризов с 12 (9+3) очками стал лучшим бомбардиром.
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