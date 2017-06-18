США одобрили временное перемирие на юге Сирии

Вашингтон одобрил 48-часовое перемирие на юге Сирии и призвал правительство в Дамаске к соблюдению своих обязательств в течение этого периода, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

"Мы будем оценивать эту инициативу по результатам, а не по словам", – заявила в субботу, 17 июня, официальный представитель Госдепартамента Хизер Науерт.



"Оппозиции следует подобным образом прекратить нападения, чтобы режим прекращения огня мог соблюдаться, а гуманитарная помощь была доставлена нуждающимся", – добавила она.



Также была выражена надежда, что режим перемирия будет продолжен.



Напомним, Сирийская армия объявила 48-часовой режим прекращения огня против антиправительственных повстанцев вокруг южного города Дараа.