США одобрили временное перемирие на юге Сирии

Вчера, 04:58

Также была выражена надежда, что режим перемирия будет продолжен

Война в Сирии. Фото: AFP
Война в Сирии. Фото: AFP

Вашингтон одобрил 48-часовое перемирие на юге Сирии и призвал правительство в Дамаске к соблюдению своих обязательств в течение этого периода, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

"Мы будем оценивать эту инициативу по результатам, а не по словам", – заявила в субботу, 17 июня, официальный представитель Госдепартамента Хизер Науерт.

"Оппозиции следует подобным образом прекратить нападения, чтобы режим прекращения огня мог соблюдаться, а гуманитарная помощь была доставлена нуждающимся", – добавила она.

Также была выражена надежда, что режим перемирия будет продолжен.

Напомним, Сирийская армия объявила 48-часовой режим прекращения огня против антиправительственных повстанцев вокруг южного города Дараа.
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