США построили "умную" ядерную бомбу – Newsweek

Сегодня, 16:31

Как сообщается бомбу B61-12 можно будет использовать как с борта бомбардировщиков так и самолетов двойного назначения, которые поддерживают силы НАТО

США провели испытания новой бомбы. Фото: из открытых источников
США провели испытания новой бомбы. Фото: из открытых источников

США построили лучшую, "умную" ядерную бомбу, способную заменить четыре предыдущие модели. И по состоянию на прошлый месяц, она готова к применению. Об этом пишет Newsweek, передает ZN.ua.

Как отмечается, ВВС США заявили об успешном проведении инертного испытания обновленной версии своей главной ядерной гравитационной бомбы – B61 – в марте. Это произошло в процессе обновления второго в мире ядерного арсенала. Процесс начался на фоне инициативы президента Дональда Трампа пересмотреть ядерные возможности США. В ходе испытаний обновленная бомба B61-12 была сброшена на тренировочном полигоне в штате Невада для оценки ее системы контроля огня, радиолокационного высотомера, ее ракетных двигателей и компьютера контроля.

B61-12 должна заменить четыре предыдущие версии бомбы: B61-3, -4, -7 и -10. Производство новой американской бомбы должно начаться до 2020 года в рамках программы продления функционирования ядерного арсенала Центра военно-воздушных ядерных сил США и отдела ядерной безопасности Департамента энергетики США.

"Бомба B61-12 позволит сохранить нынешние возможности воздушной ветви в триаде американских ядерных стратегических сил. Ее можно будет использовать как с борта бомбардировщиков так и самолетов двойного назначения, которые поддерживают силы НАТО", – сказал директор воздушной ветви ядерной дивизии ВВС США Пол Уо.

B61-12 будет совместимой с рядом американских самолетов, включая B-2A Spirit, B-21 Raider, F-15E Strike Eagle, F-16C/D и F-16 MLU Fighting Falcon, F-35 Lightning II и PA-200 Tornado.

Издание пишет, что технология новой бомбы позволяет поражать цели с точностью до 30 метров. Более скромная, чем у предшественников, мощность также позволит наносить более точный стратегический удар с меньшим радиактивным выбросом.

Издание отмечает, что в рамках 10-миллиардной программы продления дееспособности оружия 1,4 миллиарда пойдут на производство 500 бомб B61-12. В целом же программа модернизации американского ядерсеналу обойдется США в 400 миллиардов долларов до 2026 года.

Ранее сообщалось, что Трамп допускает возобновления ядерной гонки вооружений.
США, бомба, трамп, ядерное оружие

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