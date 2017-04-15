США спустя 24 года вернут своих военных в Сомали

Сегодня, 08:25

Это будет наибольшее развертывания войск США в Восточной Африке примерно за 20 лет

В Сомали продолжается гражданская война со времени конца режима диктатора Сиада Барре в 1991 году. Фото: AFP
В Сомали продолжается гражданская война со времени конца режима диктатора Сиада Барре в 1991 году. Фото: AFP

Военные США сообщили, что направят в Сомали несколько военнослужащих для обучения армии этой страны и ее поставки для борьбы против исламистской группировки "Аш-Шабаб", передает Радио Свобода.

Так, примерно 40 военнослужащих направят в Сомали. Это будет наибольшее развертывания войск США в Восточной Африке примерно за 20 лет.

"Эти военные прибудут по просьбе правительства Сомали и будут действовать в тесной координации с ним, а также с миротворческими силами Африканского союза, которым они будут помогать, сообщили американские чиновники", – говорится в сообщении.

В Сомали продолжается гражданская война со времени конца режима диктатора Сиада Барре в 1991 году.

США вывели все свои войска из Сомали 1993 г. после инцидента со сбиванием двух американских боевых вертолетов в столице Могадишо, после чего тела военных таскали по улицам. Тогда погибли 18 военных США и 73 были ранены.

Основанное в Сомали радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" имеет тесные связи с террористической организацией "Аль-Каида". "Аш-Шабаб" ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН.

Как сообщалось, кенийские военные в Сомали убили 31 боевика "Аш-Шабаб".
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