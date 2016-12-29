Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
США ввели новые санкции против России: ограничения коснутся шести человек и пяти организаций, включая ФСБ и ГРУ http://www.segodnya.ua/img/article/7840/62_main.1483040487.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/62_tn.1483040487.jpg Мир Новые санкции против России были введены после "неоднократных частных и публичных предупреждений"

США ввели новые санкции против России: ограничения коснутся шести человек и пяти организаций, включая ФСБ и ГРУ

Сегодня, 21:41

Новые санкции против России были введены после "неоднократных частных и публичных предупреждений"

Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России, фото AFP
Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России, фото AFP

Президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России, сообщает Белый дом.

Как заявили в американском Минфине, ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ и ГРУ.

В частности, в список попали руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов, его первые заместители Владимир Алексеев и Игорь Костюков, заместитель Сергей Гизунов.

Также в списке указаны Алексей Белан и Евгений Богачев. Должности этих людей не приводятся, но указаны их клички, из чего можно сделать вывод, что именно их американские власти подозревают в хакерских атаках.

Новые санкции против России были введены после "неоднократных частных и публичных предупреждений", приводит слова Обамы агентство Рейтер.

Ранее некоторые из 17 спецслужб США, заявили, что российские хакеры атаковали ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь Трампу победить на выборах. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми.

Обама отметил,  что часть доказательств по делу не будет опубликована по соображениям секретности. В команде Трампа связали эти заявления с "попыткой делегитимизации" итогов голосования.

Как заявили в российском МИД, подобными обвинениями администрация Обамы ищет оправдание для собственного провала. В ведомстве подчеркнули, что Москва ответит на возможные новые санкции Вашингтона.
человек, США, Обама, ФСБ, санкции, ресурсы, руководитель, подписал, гру, санкции против России

Вы сейчас просматриваете новость "США ввели новые санкции против России: ограничения коснутся шести человек и пяти организаций, включая ФСБ и ГРУ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

РИА Новости

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Новые санкции США коснутся высоких чинов в правительстве РФ, фото cont.ws

Новые санкции США коснутся высоких чинов в правительстве РФ, связанных с ГРУ

Сегодня, 21:30

Стало известно, кого коснутся новые санкции США о которых вот-вот объявят

Мир

Вашингтон может ввести новые санкции против России до конца 2016 года. Фото: архив

Новые санкции США против России могут быть объявлены до Нового года - ТВ

Сегодня, 18:52

Как сообщает телеканал, в Вашингтоне могут объявить о "публичной", незасекреченной части американских ответных мер

Украина

Александр Турчинов. Фото: pravda.com.ua

СНБО ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц РФ

Сегодня, 18:33

Такие меры приняты в связи с продолжающейся гибридной агрессией РФ против Украины, отметили в ведомстве

Мир

Маккейн. Фото: politrussia.com

Маккейн намерен добиваться введения новых санкций против РФ

Сегодня, 17:52

По его словам, Россия по-прежнему является угрозой для самых основ демократии

Политика

Фото: AFP

"Можно ожидать, что Трамп отменит санкции против России", - американский политолог

Сегодня, 17:12

Вполне возможно, что Трамп готов признать незаконное присоединение Крыма к РФ и поставить Украину перед тяжелым выбором, считает Александр Мотыль

Политика

Гари Табах. Фото: скриншот

Офицер США раскритиковал поведение Украины по отношению к РФ

Сегодня, 12:26

Украина своими действиями провоцирует нового американского лидера к отмене антироссийских санкций

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.