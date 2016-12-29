США ввели новые санкции против России: ограничения коснутся шести человек и пяти организаций, включая ФСБ и ГРУ

Новые санкции против России были введены после "неоднократных частных и публичных предупреждений"

Президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России, сообщает Белый дом.

Как заявили в американском Минфине, ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ и ГРУ.

В частности, в список попали руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов, его первые заместители Владимир Алексеев и Игорь Костюков, заместитель Сергей Гизунов.

Также в списке указаны Алексей Белан и Евгений Богачев. Должности этих людей не приводятся, но указаны их клички, из чего можно сделать вывод, что именно их американские власти подозревают в хакерских атаках.

Новые санкции против России были введены после "неоднократных частных и публичных предупреждений", приводит слова Обамы агентство Рейтер.

Ранее некоторые из 17 спецслужб США, заявили, что российские хакеры атаковали ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь Трампу победить на выборах. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми.

Обама отметил, что часть доказательств по делу не будет опубликована по соображениям секретности. В команде Трампа связали эти заявления с "попыткой делегитимизации" итогов голосования.

Как заявили в российском МИД, подобными обвинениями администрация Обамы ищет оправдание для собственного провала. В ведомстве подчеркнули, что Москва ответит на возможные новые санкции Вашингтона.



