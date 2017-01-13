США ввели санкции против военных Сирии за использование химоружия против собственного народа

США ввели новые санкции против 18 высокопоставленных чиновников сирийского режима за использование промышленного хлора в качестве оружия против собственного народа. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на сайт Министерства финансов США.

Отмечается, что санкции затронули представителей вооруженных сил Сирии, ВВС страны, а также ученых, которые связаны с сирийской программой вооружений массового уничтожения. Всего под санкции попали 18 лиц.



Санкции введены после проведенного расследования Организации по запрету химического оружия, которое установило, что сирийский режим использовал промышленный хлор в качестве оружия против собственного народа.



Было обнаружено, что сирийское правительство, в частности, военно-воздушные силы Сирии, ответственные за три атаки с использованием химического оружия в апреле 2014 года и в марте 2015 года.



Отмечается, что в ответ на это, Управления по контролю иностранных активов (департамент Казначейства США) впервые водит санкции против сирийских военных должностных лиц в связи с использованием сирийским режимом химического оружия.



Напомним, что в декабре США ввели санкции в отношении 18 человек, среди которых менеджеры российского "Темпбанка", и 5 компаний, за оказание финансовой или технологической поддержки сирийскому правительству, который совершает насилие в отношении собственных граждан.