США ввели санкции против военных Сирии за использование химоружия против собственного народа
Санкции затронули представителей вооруженных сил Сирии, ВВС страны, а также ученых, которые связаны с сирийской программой вооружений массового уничтожения
США ввели новые санкции против 18 высокопоставленных чиновников сирийского режима за использование промышленного хлора в качестве оружия против собственного народа. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на сайт Министерства финансов США.
Отмечается, что санкции затронули представителей вооруженных сил Сирии, ВВС страны, а также ученых, которые связаны с сирийской программой вооружений массового уничтожения. Всего под санкции попали 18 лиц.
Санкции введены после проведенного расследования Организации по запрету химического оружия, которое установило, что сирийский режим использовал промышленный хлор в качестве оружия против собственного народа.
Было обнаружено, что сирийское правительство, в частности, военно-воздушные силы Сирии, ответственные за три атаки с использованием химического оружия в апреле 2014 года и в марте 2015 года.
Отмечается, что в ответ на это, Управления по контролю иностранных активов (департамент Казначейства США) впервые водит санкции против сирийских военных должностных лиц в связи с использованием сирийским режимом химического оружия.
Напомним, что в декабре США ввели санкции в отношении 18 человек, среди которых менеджеры российского "Темпбанка", и 5 компаний, за оказание финансовой или технологической поддержки сирийскому правительству, который совершает насилие в отношении собственных граждан.
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