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США ввели санкции против военных Сирии за использование химоружия против собственного народа http://www.segodnya.ua/img/article/7878/32_main.1484261016.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/32_tn.1484261016.jpg Мир Санкции затронули представителей вооруженных сил Сирии, ВВС страны, а также ученых, которые связаны с сирийской программой вооружений массового уничтожения

США ввели санкции против военных Сирии за использование химоружия против собственного народа

Сегодня, 01:36

Санкции затронули представителей вооруженных сил Сирии, ВВС страны, а также ученых, которые связаны с сирийской программой вооружений массового уничтожения

Всего под санкции попали 18 лиц. Фото из открытых источников
Всего под санкции попали 18 лиц. Фото из открытых источников

США ввели новые санкции против 18 высокопоставленных чиновников сирийского режима за использование промышленного хлора в качестве оружия против собственного народа. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на сайт Министерства финансов США.

Отмечается, что санкции затронули представителей вооруженных сил Сирии, ВВС страны, а также ученых, которые связаны с сирийской программой вооружений массового уничтожения. Всего под санкции попали 18 лиц.

Санкции введены после проведенного расследования Организации по запрету химического оружия, которое установило, что сирийский режим использовал промышленный хлор в качестве оружия против собственного народа.

Было обнаружено, что сирийское правительство, в частности, военно-воздушные силы Сирии, ответственные за три атаки с использованием химического оружия в апреле 2014 года и в марте 2015 года.

Отмечается, что в ответ на это, Управления по контролю иностранных активов (департамент Казначейства США) впервые водит санкции против сирийских военных должностных лиц в связи с использованием сирийским режимом химического оружия.

Напомним, что в декабре США ввели санкции в отношении 18 человек, среди которых менеджеры российского "Темпбанка", и 5 компаний, за оказание финансовой или технологической поддержки сирийскому правительству, который совершает насилие в отношении собственных граждан.
Сирия, США, санкции

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