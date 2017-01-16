Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Сшившему туфли для Мелании Трамп дизайнеру отказали в американской визе http://www.segodnya.ua/img/article/7888/14_main.1484594228.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/14_tn.1484594228.jpg Мир Обувь была доставлена экспресс-почтой

Сшившему туфли для Мелании Трамп дизайнеру отказали в американской визе

Сегодня, 21:16

Обувь была доставлена экспресс-почтой

Мелания Трамп, фото AFP
Мелания Трамп, фото AFP

Дизайнер Маринко Умицевич (Marinko Umicevic) из Республики Сербской (государственное образование на территории Боснии и Герцеговины), сшивший туфли для будущей первой леди США Мелании Трамп, не попадет на церемонию инаугурации американского президента из-за того, что ему отказали в визе. Об этом сообщает интернет-портал Balkan Insight. Отмечается, что дизайнер подавал документы как на туристическую, так и на бизнес-визу.

Его обувная фабрика в Бане-Луке ранее сшила две пары туфель для Мелании Трамп в знак поддержки ее супруга. Белые туфли на шпильке предназначались как раз для церемонии инаугурации.

Обувь была доставлена экспресс-почтой. По словам Умицевича, получив приглашение от будущей первой леди, он подготовил к торжественной церемонии "смокинг, бабочку и даже подарки". Дизайнер собирался презентовать избранному президенту США "приглавке" — традиционную национальную обувь и шарф с флагом Республики Сербской и логотипом местного футбольного клуба, а "на память" будущей первой леди ночную рубашку с национальным узором.

Умицевич пояснил также, что у него были планы относительно дальнейшего сотрудничества с семьей Трампа. В частности, он собирался заключить несколько сделок с обувной фабрикой, принадлежащей старшей дочери политика Иванке Трамп.

Дизайнер написал письмо с извинениями Мелании Трамп, которая отправила ему в подарок галстук и рубашку.

Трамп был избран президентом США 8 ноября 2016 года, его инаугурация пройдет 20 января. На церемонии будут присутствовать от двух до трех миллионов человек.
человек, США, дизайнер, инаугурация, туфли, приглашение, мелания трамп

Вы сейчас просматриваете новость "Сшившему туфли для Мелании Трамп дизайнеру отказали в американской визе". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Lenta.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Фото: @stefanogabbana

Меланию Трамп сравнили с женой Гитлера

4 Января, 21:55

Меланию Трамп сравнили с женой Гитлера в Instagram Dolce & Gabbana

Мир

Мелания Трамп

Мелания Трамп пришла в церковь в слишком откровенном наряде

27 Декабря 2016, 07:37

Будущая первая леди не впервые попадает впросак из-за своего экстравагантного вкуса

Мир

Родители не хотят менять уклад жизни сына. Фото: AFP

Мелания Трамп не переедет в Белый дом - СМИ

21 Ноября 2016, 18:42

Супруга 45-го президента США останется жить в Нью-Йорке вместе с 10-летним сыном Бэрроном

Мир

Мелания Трамп и Мишель Обама, фото CNN

Мишель Обама и Мелания Трамп встретились в Белом доме, пока их мужья проводили переговоры

11 Ноября 2016, 00:45

Нынешняя и будущая первые леди США не вышли к прессе

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.