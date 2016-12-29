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Стали известны детали секретного российско-турецкого соглашения о разделении Сирии на зоны влияния http://www.segodnya.ua/img/article/7841/36_main.1482975792.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7841/36_tn.1482975792.jpg Мир Сообщается, президент Сирии Башар Асад сможет быть у власти еще несколько лет

Стали известны детали секретного российско-турецкого соглашения о разделении Сирии на зоны влияния

Сегодня, 03:43

Сообщается, президент Сирии Башар Асад сможет быть у власти еще несколько лет

Башар Асад, фото AFP
Башар Асад, фото AFP

Агентству Reuters стали известны подробности тайного соглашения, заключенного между Россией и Турцией при участии Ирана, передает телеканал "112 Украина".

Согласно ему, Сирию разделят на зоны влияния в рамках соглашения об урегулировании ситуации в республике.

Это позволит сирийскому президенту Сирии Башару Асаду остаться у власти еще на несколько лет до следующих президентских выборов. После них Асада сменит "менее противоречивый" кандидат, говорится в сообщении, со ссылкой на источники.

Агентство уточнило, что схема еще должна пройти согласование с Асадом, сирийской оппозицией, странами Персидского залива и США.

Источник Reuters в правительстве Турции отметил, что роль Асада – "предмет дискуссий на предстоящий период". По словам собеседника издания, Турция придает "большое значение созданию переходного правительства".

МИД Турции 28 декабря объявил, что Анкара и Москва согласовали план перемирия в Сирии, а также документ о политическом урегулировании в республике.

Если соглашение о перемирии будет принято сторонами сирийского конфликта, о политическом процессе они будут договариваться в Астане.
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