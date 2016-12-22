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Стали известны подробности смерти внука Сталина http://www.segodnya.ua/img/article/7821/7_main.1482418169.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/7_tn.1482418169.jpg Мир 80-летнего мужчину на улице нашли прохожие и вызвали "скорую"

Стали известны подробности смерти внука Сталина

Сегодня, 16:47

80-летнего мужчину на улице нашли прохожие и вызвали "скорую"

Внук Сталина. Фото: russian.rt.com
Внук Сталина. Фото: russian.rt.com

В Москве скончался внук Иосифа Сталина, 80-летний Евгений Джугашвили, передает РИА Новости со ссылкой на справочную службу столичной скорой помощи.

По сведениям Life, Евгений Джугашвили умер 22 декабря на одной из улиц на северо-востоке Москвы. Его нашли без сознания прохожие, которые позвонили в "скорую", однако прибывшим медикам не удалось его спасти.

О  причинах смерти пока не сообщается.

Стоит отметить, что накануне, 21 декабря,  в Москве сторонники Коммунистической партии пришли к могиле диктатора Иосифа Сталина с портретами и цветами

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Фото: AFP

Евгений Джугашвили родился 10 января 1936 года в Урюпинске в семье старшего сына Сталина – Якова. Он начал делать карьеру военного, поступив в Калининское суворовское училище, а затем продолжил обучение в Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского.

Позже Евгений Джугашвили заинтересовался военной историей, защитил кандидатскую диссертацию и много лет преподавал в военных академиях. В возрасте 55 лет покинул вооруженные силы в чине полковника.

В 2015 году написал книгу воспоминаний "Мой дед – Сталин. Он – святой!", а также исполнил роль своего деда в фильме о своем отце Якове.
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Источник:

РИА Новости

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