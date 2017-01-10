Стало известно, кого лучшим футболистом мира назвал Криштиану Роналду
Игрок года по версии ФИФА в голосовании за лучшего футболиста выбрал Гарета Бейла
Нападающий мадридского "Реала" португалец Криштиану Роналду в опросе ФИФА назвал своего одноклубника валлийца Гарета Бейла лучшим футболистом 2016 года.
Церемония вручения наград ФИФА состоялась в понедельник в Цюрихе. Роналду был признан лучшим футболистом года, опередив в голосовании нападающего "Барселоны" аргентинца Лионеля Месси.
Кроме Бейла Роналду включил в свою тройку лучших футболистов года партнеров по "Реалу" – хорватского полузащитника Луку Модрича (второе место) и испанского защитника Серхио Рамоса (третье место).
Месси тремя лучшими футболистами года также назвал своих одноклубников: на первое место он поставил уругвайского форварда Луиса Суареса, на второе – бразильского нападающего Неймара, на третье – испанского полузащитника Андреса Иньесту.
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