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Стало известно, кого лучшим футболистом мира назвал Криштиану Роналду http://www.segodnya.ua/img/article/7867/6_main.1484030573.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/6_tn.1484030573.jpg Мир Игрок года по версии ФИФА в голосовании за лучшего футболиста выбрал Гарета Бейла

Стало известно, кого лучшим футболистом мира назвал Криштиану Роналду

Сегодня, 08:42

Игрок года по версии ФИФА в голосовании за лучшего футболиста выбрал Гарета Бейла

Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP

Нападающий мадридского "Реала" португалец Криштиану Роналду в опросе ФИФА назвал своего одноклубника валлийца Гарета Бейла лучшим футболистом 2016 года.

Церемония вручения наград ФИФА состоялась в понедельник в Цюрихе. Роналду был признан лучшим футболистом года, опередив в голосовании нападающего "Барселоны" аргентинца Лионеля Месси.

Кроме Бейла Роналду включил в свою тройку лучших футболистов года партнеров по "Реалу" – хорватского полузащитника Луку Модрича (второе место) и испанского защитника Серхио Рамоса (третье место).

Месси тремя лучшими футболистами года также назвал своих одноклубников: на первое место он поставил уругвайского форварда Луиса Суареса, на второе – бразильского нападающего Неймара, на третье – испанского полузащитника Андреса Иньесту.
Криштиану Роналду, ФИФА, Гарет Бейл

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Источник:

FIFA.com

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