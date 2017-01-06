Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Стало известно, кто расстрелял людей в аэропорту Флориды http://www.segodnya.ua/img/article/7860/97_main.1483735030.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/97_tn.1483735030.jpg Мир Местная полиция подтвердила гибель пяти человек

Стало известно, кто расстрелял людей в аэропорту Флориды

Сегодня, 22:37

Местная полиция подтвердила гибель пяти человек

Власти озвучили имя стрелка. Фото: twitter.com/ABC
Власти озвучили имя стрелка. Фото: twitter.com/ABC

Сенатор США от штата Флорида Билл Нельсон озвучил имя человека, открывшего стрельбу в аэропорту Форт-Лодердейл. "Имя стрелка – Эстебан Сантьяго. Найдено военное удостоверение на его имя. Мотив не известен", – передают слова сенатора американские телеканалы.

Также сообщается, что gолиция проверяет неподтверждtнную информацию о других выстрелах в аэропорту города Форт-Лодердейл в американском штате Флорида. Об этом сообщается в Twitter шерифа округа Броуард. "Активно проверяются неподтвержденные сообщения о других выстрелах на территории аэропорта", — говорится в сообщении.

Избранный президент США Дональд Трамп следит за ситуацией в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде, он уже обсудил инцидент с губернатором штата Флорида Риком Скоттом. "Слежу за ужасающей ситуацией во Флориде. Только что говорил с губернатором Скоттом. Думаю и молюсь за вас. Держитесь!", – написал Трамп в микроблоге в "Твиттере" в пятницу.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в международном аэропорту во Флориде, местная полиция подтвердила гибель пяти человек. Еще восемь человек ранены.
США, аэропорт, стрельба, флорида

Вы сейчас просматриваете новость "Стало известно, кто расстрелял людей в аэропорту Флориды". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Интерфакс, RT

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

На месте происшествия. Фото: wthr.com

Во время стрельбы в аэропорту Флориды погибли 5 человек

Сегодня, 20:35

Стрелок действовал один

Мир

На месте происшествия. Фото: twitter.com/WTHRcom

В аэропорту Флориды произошла стрельба - СМИ

Сегодня, 20:31

На месте происшествия работает полиция

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.