Стало известно, кто расстрелял людей в аэропорту Флориды

Сенатор США от штата Флорида Билл Нельсон озвучил имя человека, открывшего стрельбу в аэропорту Форт-Лодердейл. "Имя стрелка – Эстебан Сантьяго. Найдено военное удостоверение на его имя. Мотив не известен", – передают слова сенатора американские телеканалы.

Также сообщается, что gолиция проверяет неподтверждtнную информацию о других выстрелах в аэропорту города Форт-Лодердейл в американском штате Флорида. Об этом сообщается в Twitter шерифа округа Броуард. "Активно проверяются неподтвержденные сообщения о других выстрелах на территории аэропорта", — говорится в сообщении.

Distraught witness to Ft. Lauderdale shooting: "I had a perfect picture of him coming and walking up and down and shooting people..." pic.twitter.com/2witNkr7Yp — ABC News (@ABC) 6 января 2017 г.

Избранный президент США Дональд Трамп следит за ситуацией в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде, он уже обсудил инцидент с губернатором штата Флорида Риком Скоттом. "Слежу за ужасающей ситуацией во Флориде. Только что говорил с губернатором Скоттом. Думаю и молюсь за вас. Держитесь!", – написал Трамп в микроблоге в "Твиттере" в пятницу.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в международном аэропорту во Флориде, местная полиция подтвердила гибель пяти человек. Еще восемь человек ранены.