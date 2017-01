Стало известно, кто расстрелял людей в аэропорту Флориды

Сенатор США от штата Флорида Билл Нельсон озвучил имя человека, открывшего стрельбу в аэропорту Форт-Лодердейл. "Имя стрелка – Эстебан Сантьяго. Найдено военное удостоверение на его имя. Мотив не известен", – передают слова сенатора американские телеканалы.

Также сообщается, что gолиция проверяет неподтверждtнную информацию о других выстрелах в аэропорту города Форт-Лодердейл в американском штате Флорида. Об этом сообщается в Twitter шерифа округа Броуард. "Активно проверяются неподтвержденные сообщения о других выстрелах на территории аэропорта", — говорится в сообщении.

Distraught witness to Ft. Lauderdale shooting: "I had a perfect picture of him coming and walking up and down and shooting people..." pic.twitter.com/2witNkr7Yp