Стамбул погрузился в атмосферу страха: новогодний террорист гуляет на свободе (видео)

Руководство страны обещает решительную борьбу с террористами. А режим чрезвычайного положения продлили еще на три месяца

До апреля продлили режим чрезвычайного положение по всей Турции. Там активно ищут новогоднего террориста. В стране – массовые задержания подозреваемых. Власти заявляют – уже точно знают, кто стрелял. Но убийца до сих пор на свободе.

То, что среди жертв террориста было много иностранцев, уже нанесло немалый удар по туристической индустрии Турции.

Хотя прошло всего несколько дней, но тенденция очевидна.

"Посетителей нашего ресторана и отеля существенно меньше. Изменились и клиенты. Если раньше было много гостей из Европы и США, то сейчас это в основном местные и туристы с Ближнего Востока", – говорит мужчина.

Сами турки говорят – тревога в связи с вероятными терактами, конечно, есть. Но жизнь продолжается. Большинство старается избегать многолюдных мест. Другие утверждают – привычного образа жизни будут не менять в любом случае.

Власти тем временем активно ищут стамбульского террориста. Рейды проводят по всей стране. Допрашивают 27 человек, включая детей.

Подозреваемого киргиза, чье фото накануне обнародовали турецкие СМИ, уже допросили в самом Кыргызстане. Он свою причастность к теракту категорически отрицал. И факты, вроде, говорят в его пользу.

В Анкаре вновь заявляют – личность террориста выяснили правильно. Однако больше – ни слова.

Руководство страны обещает решительную борьбу с террористами. А режим чрезвычайного положения продлили еще на 3 месяца.

Напомним, ответственность за новогодний теракт в Стамбуле взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство". Во время стрельбы в популярном ночном клубе погибли 39 человек, 69 – были ранены.

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