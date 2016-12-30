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Стефан Крафт выиграл первый этап "Турне четырех трамплинов" http://www.segodnya.ua/img/article/7848/49_main.1483127004.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/49_tn.1483127004.jpg Мир Следующий этап соревнований пройдет 1 января в Гармиш-Партенкирхене

Стефан Крафт выиграл первый этап "Турне четырех трамплинов"

Сегодня, 21:39

Следующий этап соревнований пройдет 1 января в Гармиш-Партенкирхене

Крафт в полете. Фото AFP
Крафт в полете. Фото AFP

Австриец Стефан Крафт стал победителем первого этапа "Турне четырех трамплинов" по прыжкам на лыжах с трамплина, который прошел в немецком Оберстдорфе.

Крафт набрал 308,0 очков. Второе место занял поляк Камил Стох (305,2), третьим стал еще один представитель Австрии Михаэль Хайбек (296,2).

Следующий этап "Турне четырех трамплинов" пройдет 1 января в немецком Гармиш-Партенкирхене.
прыжки с трамплина, Турне четырех трамплинов

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Источник:

ИТАР-ТАСС

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