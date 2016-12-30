Стефан Крафт выиграл первый этап "Турне четырех трамплинов"
Следующий этап соревнований пройдет 1 января в Гармиш-Партенкирхене
Австриец Стефан Крафт стал победителем первого этапа "Турне четырех трамплинов" по прыжкам на лыжах с трамплина, который прошел в немецком Оберстдорфе.
Крафт набрал 308,0 очков. Второе место занял поляк Камил Стох (305,2), третьим стал еще один представитель Австрии Михаэль Хайбек (296,2).
Следующий этап "Турне четырех трамплинов" пройдет 1 января в немецком Гармиш-Партенкирхене.
Вы сейчас просматриваете новость "Стефан Крафт выиграл первый этап "Турне четырех трамплинов"". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии