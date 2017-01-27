Стена Трампа: как выглядит сейчас граница США и Мексики (фото)

Сегодня, 12:45

Металлический забор, разрисованный граффити, прорехи и играющие на границе дети – в таком состоянии сейчас государственная граница США с Мексикой

  • Граница США и Мексики. Фото: AFP
  • Граница США и Мексики. Фото: AFP
  • Трамп намерен заменить этот забор на масштабные приграничные сооружения. Фото: AFP
  • Металлическая стена на границе США и Мексики. Фото: AFP
  • Американский пограничиник наблюдает за прорехой в заборе на границе США и Мексики. Фото: AFP
  • Граница США и Мексики. Фото: AFP
  • Металлический забор закрывает не всю протяженность границы США и Мексики. Фото: AFP
  • Граница США и Мексики. Фото: AFP
  • Граница США и Мексики. Фото: AFP
  • Металлическая стена, разделяющая США и Мексику, упирается в океан. Фото: AFP
  • Это не нелегальные мигранты - это подростки играют, залезая на стену, обозначающую границу. Фото: AFP

Дональд Трамп, еще будучи кандидатом в президенты США от ресубликанской партии, заявлял, что намерен жестко бороться с нелегальной миграцией. И хотя накануне, уже вступив в должность президента, Трамп признался, что не сможет сдержать все свои предвыборные обещания, похоже, что обещание построить стену на границе с Мексикой он все-таки намерен сдержать.

25 января 2017 года Трамп подписал указы о строительстве стены на границе с Мексикой и ужесточении политики в отношении нелегальных мигрантов. В Калифорнии уже начались работы по укреплению государственной границы США: рабочие возводят повторяющиеся ряды бетонного частокола, стальных стен и колючей проволоки.

Кто на самом деле заплатит за стену

Президент США заявил, что так или иначе заставит Мексику заплатить за строительство стены на границе. В Мехико неоднократно заявляли, что об оплате данного проекта не может быть и речи. Впрочем, вскоре стало известно, как Вашингтон намерен вынудить Мексику оплатить строительство "стены Трампа".

___11В Калифорнии готовят плошадку для очередного участка "Стены Трампа". Фото: AFP

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что Трамп намерен инициировать повышение налога на импорт из Мексики до 20%. По его словам, такое решение позволит аккумулировать до 10 мрлд долларов в год – этих средств должно хватить на масштабный проект Трампа.

При этом Спайсер отметил, что 160 стран в мире действуют по такому же принципу.

Впрочем, такое налоговое решение будет обсуждаться с конгрессменами, а ее публичное оглашение, по словам Спайсера, объясняется желанием показать, что деньги на стену найдутся.

Президент Мексики отказался от поездки в Вашингтон

Трамп также заявил, что президент Мексики Энрике Пенья Ньето может не приезжать в Вашингтон, если не намерен обсуждать финансирование проекта по укреплению границы. После многочисленных заявлений о том, что Мексика не будет платить за стену, закономерно, что Ньето отменил свой визит в США.

Отметим, что визит президента Мексики имел отношение не только к вопросу гарницы, но и к Североамериканскому соглашению о торговом партнерстве (NAFTA), в которое, кроме США, входит Канада и Мексика. Трамп планировал встретиться с президентами соседних стран для пересмотра торгового соглашения.

___12Бетонный частокол – элемент "стены Трампа", Калифорния. Фото: AFP

Как известно, NAFTA вступило в силу еще в 1994 году, и в, отличие от Транстихоокеанского партнерства (указ о выходе из ТТП Трамп тоже успел подписать), ратифицировано Конгрессом. Аналитики считают, что Трамп будет добиваться если не выхода США из NAFTA, то как минимум торговых преференций для своей страны – протекционизм как элемент экономической стратегии прочно вписан в риторику нового президента США.

Впрочем, стремительно портящиеся отношения Трампа с Мексикой ставят под вопрос конструктивные переговоры по NAFTA между лидерами стран.

___13Стальные стены и колючая проволока – элементы "стены Трампа", Калифорния. Фото: AFP

Напомним, 24 января 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указ об официальном выходе США из Транстихоокеанского партнерства (ТТП; Trans-Pacific Partnership, TPP) — торгового соглашения между 12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона для снижения тарифных барьеров.

Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве между США и странами Азии было попыткой администрации экс-президента Барака Обамы сосредоточиться на быстрорастущих экономиках региона. Соглашение так и не было одобрено в конгрессе США. 

В Транстихоокеанское партнерство помимо США входят Австралия, Новая Зеландия, Япония, Канада, Чили, Мексика, Перу, Вьетнам, Малайзия, Бруней и Сингапур.
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Автор:

Борис Васильковский

Источник:

"Сегодня"

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