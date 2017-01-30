Стивен Кинг сделал неожиданное сравнение Трампа
Американский писатель выступил с критикой в адрес нового американского лидера
Известный американский писатель Стивен Кинг назвал президент США Дональда Трампа хулиганом и сравнил его действия с нанесением ущерба американцам. Об этом он написал в Twitter.
Писатель сравнил Трампа с Хулиганом
"Представьте себе хулигана, который насыпает сахар в бензобак дорогой и ухоженной машины. Трамп – это хулиган. Америка – это машина", – написал Кинг.
Imagine a hooligan pouring sugar into the gas tank of an expensive and well-maintained car. Trump is that hooligan. America is that car.— Stephen King (@StephenKing) 29 января 2017 г.
Напомним, что это не первая реакция представителей культуры и шоубизнеса в Америке на президентство Трампа.
Ранее популярная певица Рианна назвала Дональда Трампа "аморальной свиньей". Возмущение певицы связано с ужесточением Трампом миграционного законодательства страны.
В свою очередь Мадонна выступала на массовой акции протеста в Вашингтоне, на которой собралось, по разным оценкам, до полумиллиона человек. В ходе выступления Мадонна дважды матом обругала Трампа, после чего трансляция прервалась, а ведущая CNN извинилась перед зрителями за непечатную лексику.
Вы сейчас просматриваете новость "Стивен Кинг сделал неожиданное сравнение Трампа". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии