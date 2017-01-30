Стивен Кинг сделал неожиданное сравнение Трампа

Сегодня, 16:03

Американский писатель выступил с критикой в адрес нового американского лидера

Стивен Кинг. Фото: Facebook
Стивен Кинг. Фото: Facebook

Известный американский писатель Стивен Кинг назвал президент США Дональда Трампа хулиганом и сравнил его действия с нанесением ущерба американцам. Об этом он написал в Twitter.

Писатель сравнил Трампа с Хулиганом

"Представьте себе хулигана, который насыпает сахар в бензобак дорогой и ухоженной машины. Трамп – это хулиган. Америка – это машина", – написал Кинг.

Напомним, что это не первая реакция представителей культуры и шоубизнеса в Америке на президентство Трампа.

Ранее популярная певица Рианна назвала Дональда Трампа "аморальной свиньей". Возмущение певицы связано с ужесточением Трампом миграционного законодательства страны.

В свою очередь Мадонна выступала на массовой акции протеста в Вашингтоне, на которой собралось, по разным оценкам, до полумиллиона человек. В ходе выступления Мадонна дважды матом обругала Трампа, после чего трансляция прервалась, а ведущая CNN извинилась перед зрителями за непечатную лексику.
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"Сегодня"

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