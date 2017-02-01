Столица Мексики легализовала марихуану и разрешила эвтаназию
Город также получил финансовую и налоговую независимость от решений центральных властей
Столица Мексики обрела собственную конституцию. Глава государства Энрике Пенья Ньето подписал закон о политической реформе Мехико, меняющей статус города с федерального округа на штат.
Конституция предполагает разрешение эвтаназии и использования марихуаны в медицинских целях, а также запрет на приватизацию водных ресурсов города и равенство брака для сексуальных меньшинств.
Кроме того, в документе впервые прописывается принцип преимущества пешеходов перед водителями транспортных средств.
Из проекта были исключены легализация проституции, право голосовать горожанам с 16 лет, введение минимального отпуска в размере 20 дней и фиксированной 40-часовой рабочей недели.
Город также получил финансовую и налоговую независимость от решений центральных властей.
Ранее сообщалось, что Грузия приступила к легализации марихуаны: Конституционный суд легализовал употребление наркотика в небольших объемах, исключающих его сбыт.
А в Вашингтоне после легализации конопля обошла по популярности все остальные сельхоз культуры.
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