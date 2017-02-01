Столица Мексики легализовала марихуану и разрешила эвтаназию

Сегодня, 10:27

Город также получил финансовую и налоговую независимость от решений центральных властей

Фото: AFP
Фото: AFP

Столица Мексики обрела собственную конституцию. Глава государства Энрике Пенья Ньето подписал закон о политической реформе Мехико, меняющей статус города с федерального округа на штат.

Конституция предполагает разрешение эвтаназии и использования марихуаны в медицинских целях, а также запрет на приватизацию водных ресурсов города и равенство брака для сексуальных меньшинств.

Кроме того, в документе впервые прописывается принцип преимущества пешеходов перед водителями транспортных средств.

Из проекта были исключены легализация проституции, право голосовать горожанам с 16 лет, введение минимального отпуска в размере 20 дней и фиксированной 40-часовой рабочей недели.

Город также получил финансовую и налоговую независимость от решений центральных властей.

Ранее сообщалось, что Грузия приступила к легализации марихуаны: Конституционный суд легализовал употребление наркотика в небольших объемах, исключающих его сбыт.

А в Вашингтоне после легализации конопля обошла по популярности все остальные сельхоз культуры.
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РИА Новости

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