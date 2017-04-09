Столкновение поездов в Москве: названа причина

В результате столкновения пострадали более 50 человек, 12 из них госпитализированы

Следственный комитет РФ отмечает, что столкновение поездов в Москве могло произойти из-за отказа тормозов.

Пока что версия об экстренном торможении с целью избежать наезда на пешехода пока не подтверждается.

"В настоящее время активно проверяются все возможные версии столкновения. По результатам первоначальных следственных действий, в том числе после допросов машинистов, версия о том, что экстренное торможение локомотивной бригадой электропоезда применено в целях предотвращения наезда на пешехода, не подтверждается, и было обусловлено отказом его тормозной системы. В целях проверки данной версии следствием уже изъяты документы о техническом обслуживании состава", – сказано в сообщении.

Напомним, что вечером 8 апреля на перегоне станций Фили-Кунцево-2 Белорусского направления Московской железной дороги произошло столкновение электропоезда, следовавшего по маршруту Москва-Усово, с двигавшимся за ним пассажирским поездом сообщением "Москва-Брест".

В результате столкновения пострадали более 50 человек, 12 из них госпитализированы. С рельс сошли локомотив пассажирского поезда и 3 вагона электропоезда.

По факту столкновения открыто уголовное дело по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).