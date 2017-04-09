Столкновение поездов в Москве произошло из-за перебегающего пути человека – СМИ

В результате столкновения поезда сообщением "Москва – Брест" и пригородной электрички "Москва – Усово", у станции Кунцево-2 на западе Москвы пострадали более 30 человек. "К медикам за помощью обратился 31 человек, 12 из них госпитализированы", – сообщили в медицинских службах столицы, – ТАСС. Всего в поездах находились около 500 человек.

В следственном комитете сообщили о госпитализации 16 человек. "Вследствие столкновения госпитализированы 16 человек, в том числе локомотивная бригада пассажирского поезда и 2 контролера "электрички". Ведется работа по выявлению иных пострадавших", – сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Татьяна Морозова.

В числе пострадавших один ребенок, его состояние стабильное.

Отмечается, что машинист пригородного поезда "Москва – Усово" в целях предотвращения наезда на человека применил экстренное торможение, в результате чего была нарушена штатная работа тормозной системы электропоезда. За пригородным поездом следовал пассажирский поезд "Москва – Брест", машинист которого также экстренно затормозил, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. В результате с рельсов сошли четыре вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда, приостановлено движение по двум путям.

Очевидцы утверждают, что электричка поехала задним ходом и, возможно, у нее отказали тормоза. "У электрички отказали тормоза, мы покатилась назад, я побежал по вагонам, предупреждать пассажиров, чтобы держались или бежали вперед по вагонам", – рассказал очевидец Дмитрий. Но, по его словам, электричка слишком сильно разогналась и врезалась в поезд, который двигался следом.

Пассажиры электрички не пострадали, сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании.

"По имеющейся информации, в электричке находились 20 пассажиров. Никто из них не пострадал. Все пассажиры покинули пригородный поезд и были доставлены до ближайшей станции Кунцево", – уточнил собеседник агентства.

Все пассажиры поезда были эвакуированы, сообщили в Главном управлении МЧС РФ. "Все пассажиры эвакуированы и находятся в пункте временного размещения", – сказал собеседник агентства.

Более 170 человек привлечены к ликвидации последствий.