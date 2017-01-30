Столтенберг озвучил позицию НАТО относительно угрозы со стороны РФ

Сегодня, 13:42

По его словам, альянс посылает отчетливый сигнал, что атака на одну из стран повлечет реакцию всего альянса

Йенс Столтенберг. Фото: AFP
Йенс Столтенберг. Фото: AFP

Североатлантический альянс не видит прямой угрозы восточному флангу со стороны Российской Федерации. Об этом в эфире британского телеканала Би-би-си заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Мы видим значительное наращивание военного потенциала, но мы не видим надвигающейся угрозы", – сказал он.

По его словам, НАТО отвечает на шаги России, именно поэтому альянс впервые разместил войска в Восточной Европе. "У нас многонациональное присутствие в Балтийских странах, мы посылаем отчетливый сигнал, что атака на одну из этих стран повлечет реакцию всего альянса", – пояснил генсек НАТО.

"Мы не ищем конфронтации с Россией, не хотим новой холодной войны", – отметил Столтенберг.

Он также заявил, что "доверяет сообщениям многих национальных разведслужб, в том числе из Германии, США, что Россия стоит за многими кибератаками".

Генсек НАТО отметил, что альянс видит в угрозе кибератак новый вызов коллективной безопасности. "В 2007 году мы видели мощную атаку против Эстонии. После этого мы начали укрепление собственной кибербезопасности", – сказал он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу Bloomberg отметил, что мир нуждается в Североатлантическом альянсе. 

"Когда Россия аннексировала Крым и начала агрессию на востоке моей страны, Россия полностью разрушила поствоенную мировую систему, которая базировалась на Совете Безопасности ООН. И НАТО осталось единственным эффективным механизмом безопасности в мире", – подчеркнул он.

Президент отметил, что Альянс важен не только для стран-членов, но и для глобальной безопасности.
россия, нато, Столтенберг, Балтия, Восточная Европа

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Источник:

ИТАР-ТАСС

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