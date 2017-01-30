Столтенберг озвучил позицию НАТО относительно угрозы со стороны РФ

По его словам, альянс посылает отчетливый сигнал, что атака на одну из стран повлечет реакцию всего альянса

Североатлантический альянс не видит прямой угрозы восточному флангу со стороны Российской Федерации. Об этом в эфире британского телеканала Би-би-си заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Мы видим значительное наращивание военного потенциала, но мы не видим надвигающейся угрозы", – сказал он.

По его словам, НАТО отвечает на шаги России, именно поэтому альянс впервые разместил войска в Восточной Европе. "У нас многонациональное присутствие в Балтийских странах, мы посылаем отчетливый сигнал, что атака на одну из этих стран повлечет реакцию всего альянса", – пояснил генсек НАТО.

"Мы не ищем конфронтации с Россией, не хотим новой холодной войны", – отметил Столтенберг.

Он также заявил, что "доверяет сообщениям многих национальных разведслужб, в том числе из Германии, США, что Россия стоит за многими кибератаками".

Генсек НАТО отметил, что альянс видит в угрозе кибератак новый вызов коллективной безопасности. "В 2007 году мы видели мощную атаку против Эстонии. После этого мы начали укрепление собственной кибербезопасности", – сказал он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу Bloomberg отметил, что мир нуждается в Североатлантическом альянсе.

"Когда Россия аннексировала Крым и начала агрессию на востоке моей страны, Россия полностью разрушила поствоенную мировую систему, которая базировалась на Совете Безопасности ООН. И НАТО осталось единственным эффективным механизмом безопасности в мире", – подчеркнул он.

Президент отметил, что Альянс важен не только для стран-членов, но и для глобальной безопасности.