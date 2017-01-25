Страны Балтии намерены объединить рынки газа

Газовые операторы трех стран Балтии создадут непрямую модель распределения мощностей, которая станет первым шагом к созданию единого газового рынка Литвы, Латвии и Эстонии. Об этом сообщает агентство BNS.

Литовская государственная компания по транспортировке природного газа Amber Grid подписала соответствующее соглашение с латвийской Conexus Baltic Grid и эстонской Elering.

"По этой модели предполагается торговля газопередающими мощностями между Латвией и Эстонией, а также между Латвией и Литвой одновременно с торговлей газом на бирже. По нашему мнению, это должно улучшить конкуренцию на газовом рынке стран Балтии и обеспечить оптимальные цены потребителям и газовых потоков между странами Балтии. Это станет первым шагом к общей интеграции газового рынка Балтийских стран", – сказал глава отдела стратегического планирования и коммуникации Amber Grid Данас Янулёнис.

По его словам, новую модель планируется внедрить к лету текущего года, услуга будет предоставляться через биржу.

В декабре 2016 года премьеры стран Балтии подписали декларацию о создании единого регионального рынка газа. Amber Grid вместе с другими предприятиями будет согласовывать принципы и правила торговли, баланс цен и другие важные для оптового рынка вопросы.

Планируется, что единый рынок начнет действовать с 2020 года. Ожидается, что после создания газопровода между Эстонией и Финляндией к общему рынку присоединится и Финляндия.

Ранее со ссылкой на члена литовской Комиссии по ценам Вигантаса Вайткуса сообщалось, что главная цель новой модели единого газового рынка стран Балтии – добиться, чтобы за транспортировку газа не приходилось дополнительно платить у границы каждой из стран, пункты учета остались бы только у внешних границ стран Балтии.

Ранее сообщалось также, что Amber Grid в декабре 2016 года выкупила за 320 тыс. евро у финской компании Gasum 34% акций газовой биржи GET Baltic и стала ее единственным акционером.

Как сообщал тогда Янулёнис, Amber Grid планирует развивать газовую биржу в странах Балтии, открывая там торговые площадки и создавая таким образом региональную биржу.

Глава GET Baltic Гедре Курме ранее заявляла BNS, что связывает развитие биржи с либерализацией газового рынка Латвии в апреле 2017 года.

GET Baltic (Gas Electronic Trade) – оператор газового рынка и газовой биржи. Торговля на газовой бирже началась в 2013 году.