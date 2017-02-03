Стрельба у Лувра: нападавший с криком "Аллах акбар" ранил военного (фото)

У злоумышленника при себе был нож-мачете. Сейчас площадь оцепила полиция

Правоохранительные органы Франции подтвердили информацию о том, что у музея Лувр в центре Парижа в пятницу на патрульного солдата напал неизвестный.

На странице МВД Франции в сети микроблогов Twitter появилось сообщение: "У Лувра произошел серьезный инцидент, нападение на патрульного солдата".

Одна из местных радиостанций ранее сообщила, что солдат военного патруля был вынужден открыть огонь для защиты от нападения в центре Парижа.

Известно, что у нападавшего при себе был нож-мачете. Во время нападения он кричал "Аллах акбар".

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ЧП произошло на площади Карузель перед Лувром, преступник был тяжело ранен. В настоящее время площадь у Лувра полностью блокирована полицией. Создана большая зона безопасности. Музей закрыт, закрыта также расположенная рядом станция метро "Пале руаяль".

Как заявил член профсоюза французских полицейских Люк Пуаньян, солдат патруля ранен. По его словам, в сторону нападавшего открыли огонь сразу несколько патрульных.

По данным местных СМИ, саперы были вызваны в связи с тем, что у нападавшего была ручная кладь, из-за которой его не допустили в Лувр.

Однако взрывотехниками не обнаружены взрывчатые вещества в рюкзаке у напавшего на военный патруль.