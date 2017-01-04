Стрельба в одном из ресторанов Стамбула: есть раненые

Выстрелы прозвучали в одном из ресторанов Стамбула.

По информации телеканала Al Arabiya, стрельба произошла в одном из ресторанов в стамбульском районе Фатих. По предварительной информации, несколько человек получили ранения. Их число сейчас уточняется.

При этом сообщается, что произошедшее не являлось терактом.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Детали инцидента выясняются.

Напомним, в новогоднюю ночь в клубе Reina в Стамбуле в результате теракта погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются. В сети есть селфи-видео предполагаемого террориста, он снимает сам себя рядом с местом преступления. На мужчине надет черный пуховик с капюшоном.