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Стрельба в одном из ресторанов Стамбула: есть раненые http://www.segodnya.ua/img/article/7856/30_main.1483553264.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/30_tn.1483553264.jpg Мир На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов

Стрельба в одном из ресторанов Стамбула: есть раненые

Сегодня, 20:05

На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов

В Стамбуле снова неспокойно. Фото: AFP
В Стамбуле снова неспокойно. Фото: AFP

Выстрелы прозвучали в одном из ресторанов Стамбула.

По информации телеканала Al Arabiya, стрельба произошла в одном из ресторанов в стамбульском районе Фатих. По предварительной информации, несколько человек получили ранения. Их число сейчас уточняется.

При этом сообщается, что произошедшее не являлось терактом.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Детали инцидента выясняются.

Напомним, в новогоднюю ночь в клубе Reina в Стамбуле в результате теракта погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются. В сети есть селфи-видео предполагаемого террориста, он снимает сам себя рядом с местом преступления. На мужчине надет черный пуховик с капюшоном.
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Источник:

Вести.Ru

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