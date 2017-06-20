Стрельба в суде США: преступник выхватил пистолет и расстрелял полицейских

Заключенный выбежал из здания и сам себя подстрелил, сообщают правоохранители

В американском штате Теннеси заключенный неожиданной "обокрал" полицейского на оружие и устроил стрельбу, сообщает 112.ua со ссылкой на Associated Press.

Как рассказала представитель офиса шерифа округа Коффи Лаки Нотт, инцидент произошел, когда заключенного доставили в здание суда на слушания по его делу. Преступник умудрился выхватить табельное оружие у одного из правоохранителей и подстрелил двоих заместителей шерифа – один в живот, другой в руку.

В настоящее время пострадавшие сотрудники правоохранительных органов находятся в больнице.

При этом она добавила, что заключенный выбежал из здания суда и получил огнестрельное ранение, которое, вероятно, он нанес себе сам.