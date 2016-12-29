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Студент из Берлина о "польском Интерсити": В кассе говорят – мест нет, а поезд полупустой http://www.segodnya.ua/img/article/7839/98_main.1482937469.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7839/98_tn.1482937469.jpg Мир Людям так и не смогли внятно объяснить, почему их не смогли принять в полупустой поезд

Студент из Берлина о "польском Интерсити": В кассе говорят – мест нет, а поезд полупустой

Сегодня, 04:38

Людям так и не смогли внятно объяснить, почему их не смогли принять в полупустой поезд

Оказалось не так просто сесть на &quot;Интерсити&quot; в Польше. Фото: Юрий Кузнецов, &quot;Сегодня&quot;
Оказалось не так просто сесть на "Интерсити" в Польше. Фото: Юрий Кузнецов, "Сегодня"

Группа людей из Берлина собиралась пересесть в польском городе Перемышль на хваленый "Интерсити+", однако столкнулись с невероятным "форс-мажором" в лице бюрократии. Об этом на сайте Delo.ua написал студент Свободного университета Берлина Богдан Мифтахов.

Он напомнил, что билеты не продавались онлайн, поэтому их можно было приобрести лишь в кассе на вокзале.

"Первая волна разочарования и недоумения наступила буквально сразу. Тетушка в окошке сказала, что все места в "Интерсити+" на резерве и нужно ждать отмены. Спустя десять минут оказалось, что мест вообще нет и купить билеты в кассе вокзала нельзя", – написал Мифтахов.

Он отметил, что часть разочарованных людей пошла проверить, действительно ли поезд будет заполнен обладателями "зарезервированных" билетов.

"Как оказалось — нет. Поезд был полупустой. И тут началась самая настоящая эпопея длиною в полчаса, – удивился студент и добавил, что после этого им пришлось выслушать от сотрудников всевозможные "причины", почему так случилось. – Кассир говорит, что виновата украинская сторона, так как она не подтвердила наличия свободных мест, проводник и начальник поезда утверждают, что они не имеют влияния на такие вопросы, а "люди из Киева" и вовсе просто запрещают кого-то пускать без билета".

Потом, по его словам, последовали попытки уговорить проводника выписать им билеты без места, но и они не увенчались успехом.

В итоге путешественники отправились на маршрутках к границе с пешим переходом через нее.

Напомним, 23 декабря скоростной поезд "Интерсити+" отправился в свой первый рейс в Польшу по маршруту Киев – Львов – Перемышль.

Касательно ценовой политики, то, как сообщалось, билет из Киева в Перемышль будет стоить ориентировочно 574 гривен (первый класс) и 406 гривен (второй класс), из Львова в Перемышль – 235 гривен и 172 гривни соответственно. Стоимость проезда привязана к евро по курсу 1 евро = 27,5099 гривен, поэтому может изменяться в зависимости от колебаний валют.

В свою очередь глава "Укрзализныци" Войцех Балчун заявлял, что онлайн-продаж билетов на "Интерсити+" не будет и билеты нужно приобретать в кассах.
Польша, поезд, билеты, студент, Интерсити, перемышль

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