Студенты попали в реанимацию, приняв 100-кратную дозу кофеина

Оба пострадавших провели в отделении интенсивной терапии по несколько дней, каждый из них за это время потерял от 10 до 12 килограммов веса

Два студента Нортумбрийского университета в Британии оказались в реанимации, приняв по ошибке 100-кратную дозу кофеина в рамках научного эксперимента.

В результате ошибки молодые люди были вынуждены пройти процедуру диализа. Власти винят руководство вуза в произошедшем, сообщает The News Tribune.

Учащиеся второго курса Алекс Розетто и Люк Паркин участвовали в исследовании, задачей которого было установить влияние кофеина на здоровье студентов-спортсменов. Они должны были употребить по 0,3 грамма кофеина, что эквивалентно примерно трем чашкам кофе, однако вместо этого употребили по 30 граммов.

"Кофеин был размешан в апельсиновом соке, разбавленном водой, однако его доза все равно была критической", — заявил рассматривавший дело судья.

В результате оба пострадавших провели в отделении интенсивной терапии по несколько дней, каждый из них за это время потерял от 10 до 12 килограммов веса. В настоящий момент здоровью Розетто и Паркина ничто не угрожает.

Суд обвинил руководство университета в вопиющей халатности, которая чуть не стоила студентам жизни. Учебное заведение обязали выплатить штраф в размере 500 тысяч долларов.