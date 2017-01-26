Суд ЕС подтвердил поставки оружия Россией боевикам на Донбассе

Европейцы приняли решение о заморозке активов российского концерна "Алмаз-Антей", который производит оружие, поставляемое на восток Украины

Трибунал Суда Евросоюза, который является первой инстанцией судебного органа, подтвердил свидетельства о том, что Россия поставляла оружие боевикам на оккупированных территориях Донбасса. Об этом говорится в решении Трибунала по делу российского концерна НПО "Алмаз-Антей", который занимается производством зенитнх вооружений.

"Документы, представленные Советом, достаточным образом свидетельствуют о том, что Российская Федерация действительно поставляла оружие сепаратистам на востоке Украины", — заявляет Трибунал.

Совет европейского судебного органа принял решение о заморозке активов российского концерна "Алмаз-Антей" и запрете въезда на территорию ЕС физическим и юридическим лицам компании, деятельность которых подрывает или несет угрозу территориальной целостности Украины.

Отметим, что компания "Алмаз-Антей" также является производителем ЗРК "Бук", которым был сбит самолет малайзийских авиалиний МН17 в небе над Донбассом.

Отмечается, что санкции в отношении субъектов, которые могут нести угрозу Украине в связи с российской агрессией, позволяют не допустить эскалации конфликта в Украине.

"Россия фактически поставляла оружие сепаратистам на востоке Украины, а "Алмаз-Антей" (производитель этих вооружений – ред.) материально поддерживает действия, которые подрывают или ставят под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", – говорится в тексте решения трибунала.

Трибунал напомнил, что Совет ЕС в доказательство своих заявлений об использовании боевиками поставленных Россией вооружений для уничтожения самолетов привел статьи в СМИ.

"Из правовой практики следует, что статьи в СМИ могут использоваться для подтверждения некоторых фактов, таких как использование сепаратистами на востоке Украины поставленных Россией вооружений, в частности, для уничтожения самолетов, когда они основываются на нескольких различных источниках и являются достаточно конкретными, точными и описанные в них факты сходятся", — говорится в тексте решения.

Напомним, 31 августа 2016 года правительство Украины расширило санкционные списки 259 физическими лицами и 46 юридическими лицами.

16 сентября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 сентября о применении персональных санкций к ряду физических и юридических лиц сроком на 1 год. В список из 400 физических и 90 юридических лиц РФ и других стран вошел также российский концерн "Алмаз-Антей".

В свою очередь в самом "Алмаз-Антее" признали, что "Боинг-777" был сбит из выпускаемого у них "Бука". Выпущенная из ЗРК "Бук" ракета разорвалась с левой стороны малазийского "Боинга-777", что подтверждает натурное исследование, проведенное российским концерном.