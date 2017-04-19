Суд в Гааге огласил решение по России

Международный криминальный суд в Гааге отказался удовлетворить исковые требования Украины относительно временных мер против России за спонсирование терроризма.

Гаагскому трибуналу оказалось мало доказательств Украины по финансированию терроризма Россией.

"Рассмотрев временные мероприятия, на которые подала запрос Украина и условия этого дела, суд пришел к выводу, что условия, которые необходимы для определения дополнительных мер в отношении прав, нарушающихся в Украине на основе Конвенции по борьбе с финансированием терроризма, не соответствуют требованиям", – сказал судья и добавил, что мероприятия будут определены, но не будут идентичными тем, которые хотела Украина.

Также судья отметил, что должна прекратить давление на татар, а также разрешить Меджлис. Кроме того, согласно решению суда, Россия должна обеспечить доступность образования на украинском языке.

"Принимая во внимание все предусловия и временные мероприятия, было принято решение, что суд считает важным также принять дополнительные мероприятия относительно ситуации в Восточной Украине. Стороны должны делать все необходимое для выполнения Минских договоренностей, чтоб уладить конфликт мирным путем", – добавил судья.

Напомним, 16 января Министерство иностранных дел Украины подало иск касательно нарушения Россией Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Международный суд ООН в Гааге.

В иске Украина утверждает, что Российская Федерация нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма путем предоставления оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированиям, которые совершили ряд актов терроризма на территории Украины. К наиболее трагическим террористическим атакам российских марионеток Киев относит уничтожение самолета "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожение гражданского пассажирского автобуса неподалеку от Волновахи и смертоносный взрыв во время мирного собрания в Харькове.

Кроме того, Украина утверждает, что Российская Федерация нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, принимая участие в кампании дискриминации в отношении нерусских общин, которые проживают на оккупированной территории Крымского полуострова, в частности, сообществ этнических украинцев и крымских татар. Киев считает, что, начиная с незаконного "референдума", российская оккупационная власть проводит политику культурного уничтожения этих общин. Такая дискриминационная политика была осуждена Генеральной ассамблеей ООН и проявилась в запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, волны исчезновений, убийств, самовольных обысков, задержаний, попыток прекратить вещание СМИ, а также в ограничении преподавания украинского и крымскотатарского языка.