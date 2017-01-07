Супертяжеловес Вах отказался от боя за титул чемпиона Европы
Польский боксер не будет драться с Агитом Кабайелом за вакантный титул EBU
Польский супертяж Мариуш Вах (32-2, 18 КО) отказался от боя с немцем турецкого происхождения Агитом Кабайелом (15-0, 12 КО) за вакантный титул чемпиона Европы в супертяжелом весе.
Причиной отказа Ваха стало его желание провести бой с другим немецким боксером, который также имеет турецкие корни, Эрканом Тепером (16-1, 10 КО). Такой бой может состояться 18 марта в Штутгарте.
Что касается Кабайела, то ему уже нашли соперника на 4 февраля – побоксировать с Агитом за титул чемпиона Европы согласился бельгиец Херв Хубо (26-1, 12 КО).
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