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Супертяжеловес Вах отказался от боя за титул чемпиона Европы http://www.segodnya.ua/img/article/7861/56_main.1483782987.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/56_tn.1483782987.jpg Мир Польский боксер не будет драться с Агитом Кабайелом за вакантный титул EBU

Супертяжеловес Вах отказался от боя за титул чемпиона Европы

Сегодня, 23:45

Польский боксер не будет драться с Агитом Кабайелом за вакантный титул EBU

Мариуш Вах. Фото boxing-mma.com
Мариуш Вах. Фото boxing-mma.com

Польский супертяж Мариуш Вах (32-2, 18 КО) отказался от боя с немцем турецкого происхождения Агитом Кабайелом (15-0, 12 КО) за вакантный титул чемпиона Европы в супертяжелом весе.

Причиной отказа Ваха стало его желание провести бой с другим немецким боксером, который также имеет турецкие корни, Эрканом Тепером (16-1, 10 КО). Такой бой может состояться 18 марта в Штутгарте.

Что касается Кабайела, то ему уже нашли соперника на 4 февраля – побоксировать с Агитом за титул чемпиона Европы согласился бельгиец Херв Хубо (26-1, 12 КО).
боксер, Мариуш Вах

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Источники:

BoxingScene, boxingnews.com.ua

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