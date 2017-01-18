Супруга Джорджа Буша-старшего попала в больницу вслед за мужем

Экс-президент США Джордж Буш-старший, попавший в больницу с пневмонией, переведен из обычной палаты в реанимацию, его жена Барбара также госпитализирована, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на офис бывшего президента.

Бушу провели процедуры, он отдыхает. Его жена госпитализирована с кашлем и симптомами усталости. Супруги находятся в больнице в Хьюстоне, штат Техас.

Бушу, который возглавлял страну в 1989-1993 годах, 92 года, его супруге Барбаре — 91.



