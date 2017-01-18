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Супруга Джорджа Буша-старшего попала в больницу вслед за мужем http://www.segodnya.ua/img/article/7895/91_main.1484768333.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/91_tn.1484768333.jpg Мир Бушу провели процедуры, он отдыхает

Супруга Джорджа Буша-старшего попала в больницу вслед за мужем

Сегодня, 21:45

Бушу провели процедуры, он отдыхает

Джордж Буш — старший и его жена Барбара были госпитализированы, фото AFP
Джордж Буш — старший и его жена Барбара были госпитализированы, фото AFP

Экс-президент США Джордж Буш-старший, попавший в больницу с пневмонией, переведен из обычной палаты в реанимацию, его жена Барбара также госпитализирована, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на офис бывшего президента.

Бушу провели процедуры, он отдыхает. Его жена госпитализирована с кашлем и симптомами усталости. Супруги находятся в больнице в Хьюстоне, штат Техас.

Бушу, который возглавлял страну в 1989-1993 годах, 92 года, его супруге Барбаре — 91.
США, Джордж Буш, Буш, жена, процедуры, супруги, экс-президент, буш-старший

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Источник:

РИА Новости

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