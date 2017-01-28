Свадьба на Мадагаскаре обернулась трагедией: в ДТП погибли 45 человек

Сегодня, 18:40

Среди погибших гостей было много женщин и детей, о судьбе молодоженов не сообщается

Свадьба на Мадагаскаре. Фото: AFP
Свадьба на Мадагаскаре. Фото: AFP

На Мадагаскаре свадьба обернулась трагедией после того, как свадебный кортеж попал в ДТП – не менее 45 человек погибли, из них много женщин и детей, сообщает Синьхуа.

Как сообщает агентство, случилась массовая гибель из-за того, что автомобиль, в котором находились 70 человек, упал с оста в реку.

"45 человек, в том числе девять детей, 27 женщин и девять мужчин погибли, еще 24 пострадали в результате аварии – говорится в сообщении.

Отмечается, что молодожены также находились на злосчастном грузовике. Большинство людей просто утонули

Власти пытаются установить причину происшествия, но это будет сложно сделать, так как водитель тоже погиб.

Напомним, в индийском штате Уттар-Прадеш случилось страшное ДТП, в результате которого погибли не менее 25 детей и несколько десятков получили ранения. Школьный автобус с детьми столкнулся на дороге с грузовиком, перевозившим картофель.
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