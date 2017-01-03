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Свитолина установит новый рекорд Украины в рейтинге WTA http://www.segodnya.ua/img/article/7854/38_main.1483465352.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/38_tn.1483465352.jpg Мир Сейчас лучшая украинская теннисистка занимает 14-ю строчку в мировой классификации

Свитолина установит новый рекорд Украины в рейтинге WTA

Сегодня, 19:42

Сейчас лучшая украинская теннисистка занимает 14-ю строчку в мировой классификации

Элина Свитолина. Фото AFP
Элина Свитолина. Фото AFP

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала победу во втором круге Brisbane International над американкой Шелби Роджерс.

В четвертьфинале украинка может встретиться с первой ракеткой мира Анжелик Кербер, которая завтра сыграет с Эшли Барти из Австралии.

Независимо от результата на турнире, Свитолина начнет новую неделю на рекордном для себя месте в рейтинге WTA. Напомним, что сейчас лучшая украинская теннисистка занимает 14-ю строчку в мировой классификации.
теннис, Элина Свитолина, рейтинг WTA

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Источник:

Большой теннис Украины

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