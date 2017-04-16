"Свободное шествие" в Питере: полиция задержала около 30 активистов

Сегодня, 17:17

Задержанных было больше, однако силовики отпустили женщин, сказали организаторы акции

Задержания в Питере. Фото: AFP
Задержания в Питере. Фото: AFP


Сегодня в Санкт-Петербурге прошла "прогулка оппозиции" в рамках акции "свободное шествие", в результате его были задержаны силовиками около 30 активистов, сообщает "Фонтанка".

как сообщили изданию участники акции, задержанных было больше, однако полиция отпустила женщин.

"Сначала на Дворцовой площади задержали более 40 человек, потом полиция отпустила женщин. Сейчас около 30 активистов находятся в отделе полиции", – рассказал один из организаторов шествия.

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Отмечается, что в мероприятии приняли участие около 60 человек. Однако, когда участ ники акции собрались, к ним якобы примкнул "провокатор", который, по слова организаторов шествия, начал оскорблять активистов.

"Начались задержания", – рассказывали участники акции.

Напомним, 26 марта свыше 30 тысяч человек приняли участие в антикоррупционных акциях по всей России, без учета Москвы и Петербурга. В Москве по неофициальным данным, на акцию вышли до 30 тысяч человек, по данным полиции – 8 тысяч, в Санкт-Петербурге – от 5 до 10 тысяч.

Число задержанных на митингах в Москве, по уточненным данным, достигло более тысячи человек. Среди задержанных есть несовершеннолетние.
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