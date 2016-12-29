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Сын Робина ван Перси повторил гол Мхитаряна "ударом скорпиона" (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7840/90_main.1482955556.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/90_tn.1482955556.jpg Мир Ван Перси с 2012 по 2015 год защищал цвета "красных дьяволов"

Сын Робина ван Перси повторил гол Мхитаряна "ударом скорпиона" (видео)

Вчера, 22:05

Ван Перси с 2012 по 2015 год защищал цвета "красных дьяволов"


Сын нападающего "Фенербахче" Робина ван Перси забил гол ударом скорпиона в стиле Генриха Мхитаряна.

Записью с трюклм в исполнении сына голландец поделился на своей странице в соцсетях. Как сообщает источник, мальчик забил мяч через себя пяткой во дворе возле дома.

Напомним, что армянский полузащитник "Манчестер Юнайтед " Генрих Мхитарян забил гол ударом скорпиона в ворота "Сандерленда" (3:1) в матче 18-го тура АПЛ.

Ван Перси с 2012 по 2015 год защищал цвета "красных дьяволов". Он провел в составе "МЮ" 110 матчей и забил 59 голов.
футбол, чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, Генрих Мхитарян, Робин ван Перси

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Источник:

Евро-футбол

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