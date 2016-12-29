Сын Робина ван Перси повторил гол Мхитаряна "ударом скорпиона" (видео)

Ван Перси с 2012 по 2015 год защищал цвета "красных дьяволов"

Сын нападающего "Фенербахче" Робина ван Перси забил гол ударом скорпиона в стиле Генриха Мхитаряна.

Записью с трюклм в исполнении сына голландец поделился на своей странице в соцсетях. Как сообщает источник, мальчик забил мяч через себя пяткой во дворе возле дома.

Напомним, что армянский полузащитник "Манчестер Юнайтед " Генрих Мхитарян забил гол ударом скорпиона в ворота "Сандерленда" (3:1) в матче 18-го тура АПЛ.

Ван Перси с 2012 по 2015 год защищал цвета "красных дьяволов". Он провел в составе "МЮ" 110 матчей и забил 59 голов.