Сын Робина ван Перси повторил гол Мхитаряна "ударом скорпиона" (видео)
Ван Перси с 2012 по 2015 год защищал цвета "красных дьяволов"
Сын нападающего "Фенербахче" Робина ван Перси забил гол ударом скорпиона в стиле Генриха Мхитаряна.
Записью с трюклм в исполнении сына голландец поделился на своей странице в соцсетях. Как сообщает источник, мальчик забил мяч через себя пяткой во дворе возле дома.
Напомним, что армянский полузащитник "Манчестер Юнайтед " Генрих Мхитарян забил гол ударом скорпиона в ворота "Сандерленда" (3:1) в матче 18-го тура АПЛ.
Ван Перси с 2012 по 2015 год защищал цвета "красных дьяволов". Он провел в составе "МЮ" 110 матчей и забил 59 голов.
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