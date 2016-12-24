Сын Шумахера выступит в Формуле-3 в следующем сезоне

Сын Шумахера в 2017 году будет выступать в европейской Формуле-3

Сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера Мик в следующем сезоне будет выступать в европейской серии Формулы-3 за итальянскую команду Prema Powerteam, сообщается на сайте серии.

В прошлом сезоне Мик Шумахер выступал за ту же Prema Powerteam в итальянской и немецкой сериях Формулы-4. Последние несколько недель 17-летний немец в составе Prema участвовал в тестах Формулы-3. В прошлом сезоне Шумахер стал вторым в немецкой серии Формулы-4.

"Формула-3 станет идеальным шагом для меня, и я готов стартовать в новом году. Я также очень рад остаться в Prema, потому что это очень профессиональная команда, и я снова смогу многому научиться. Я не могу дождаться 2017 года, чтобы начать", – сказал Мик Шумахер.

Место пилота освободилось после того, как чемпион минувшего сезона канадец Лэнс Стролл подписал контракт с командой Формулы-1 "Уильямс". Prema в минувшем сезоне победила в европейской серии Формулы-3 также и в Кубке конструкторов.

Михаэль Шумахер, серьезно пострадавший при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле в конце декабря 2013 года, с сентября 2014 года проходит восстановление на своей швейцарской вилле, расположенной на берегу Женевского озера. Информации о состоянии спортсмена поступает крайне мало.