Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Сын Шумахера выступит в Формуле-3 в следующем сезоне http://www.segodnya.ua/img/article/7826/82_main.1482574127.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/82_tn.1482574127.jpg Мир Сын Шумахера в 2017 году будет выступать в европейской Формуле-3

Сын Шумахера выступит в Формуле-3 в следующем сезоне

Сегодня, 12:08

Сын Шумахера в 2017 году будет выступать в европейской Формуле-3

Мик Шумахер. Фото Instagram
Мик Шумахер. Фото Instagram

Сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера Мик в следующем сезоне будет выступать в европейской серии Формулы-3 за итальянскую команду Prema Powerteam, сообщается на сайте серии.

В прошлом сезоне Мик Шумахер выступал за ту же Prema Powerteam в итальянской и немецкой сериях Формулы-4. Последние несколько недель 17-летний немец в составе Prema участвовал в тестах Формулы-3. В прошлом сезоне Шумахер стал вторым в немецкой серии Формулы-4.

"Формула-3 станет идеальным шагом для меня, и я готов стартовать в новом году. Я также очень рад остаться в Prema, потому что это очень профессиональная команда, и я снова смогу многому научиться. Я не могу дождаться 2017 года, чтобы начать", – сказал Мик Шумахер.

Место пилота освободилось после того, как чемпион минувшего сезона канадец Лэнс Стролл подписал контракт с командой Формулы-1 "Уильямс". Prema в минувшем сезоне победила в европейской серии Формулы-3 также и в Кубке конструкторов.

Михаэль Шумахер, серьезно пострадавший при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле в конце декабря 2013 года, с сентября 2014 года проходит восстановление на своей швейцарской вилле, расположенной на берегу Женевского озера. Информации о состоянии спортсмена поступает крайне мало.
Формула-1, Мик Шумахер, Формула-4, Формула-3

Вы сейчас просматриваете новость "Сын Шумахера выступит в Формуле-3 в следующем сезоне". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

РСпорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мотор

Мик Шумахер. Фото AFP

Сын Шумахера станет пилотом молодежной команды "Мерседеса"

6 Декабря, 13:03

В следующем сезоне Мик будет выступать в Европейской Формуле-3

Мотор

Мик Шумахер. Фото AFP

Сын Шумахера не смог стать чемпионом итальянской Формулы-4

31 Октября, 12:54

Мик Шумахер принес своей команде победу в зачете команд, но в личном зачете уступил другому гонщику

Мотор

Мик Шумахер. Фото grandprix247.com

Сын Шумахера планирует со следующего сезона выступать в Формуле-3

12 Октября, 12:43

17-летний сын легендарного гонщика в текущем сезоне выступает в Формуле-4

Мотор

Сын Михаэля Шумахера принес победу своей команде в общем зачете Формулы-4

3 Октября, 12:40

Мик Шумахер выиграл заключительную гонку сезона

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.