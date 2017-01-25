Таксист вернул рассеянному пассажиру сумку с деньгами (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 18:47

В сумке бизнесмена были  20 тысяч долларов, документы и компьютер 


30-летний водитель из Филиппин стал популярным на весь мир – вернул сумку с деньгами пассажиру.

В черной сумке австралийский бизнесмен Трент Шилдс, который приехал на Филиппины по делам, держал все самое ценное: документы, компьютер и 20 тысяч долларов наличными. Ее и оставил в такси. А вспомнил об этом только через полчаса после поездки.

"Когда вышел на улицу – машины там уже не было. И уже собрался в полицию, чтобы написать заявление", – рассказывает Трент Шилдс, владелец багажа.

Однако не успел: вернулось такси, на котором он ехал. Водитель – Реджи Кабутутан – отдал клиенту забытые вещи. Австралиец, растроганный порядочностью водителя, рассказал историю в соцсети.

30-летний многодетный отец доволен. Впрочем, героизма в своем поступке видит.

"Это не мое! Тогда почему я должен брать эти вещи?" – спрашивает Реджи Кабутутан, водитель такси.

Об истории Реджи узнали и власти Филиппин. Таксиста публично наградили, а его счастливый клиент подарил сертификат компьютерных курсов, чтобы мужчина научился и получил лучшую работу.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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