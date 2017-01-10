Танки, гаубицы и солдаты: как в Польшу перебросили большой эшелон военной техники НАТО (видео)

В понедельник, 9 января, в Польшу перебросили большой эшелон американской военной техники, в том числе сотни танков, самоходных гаубиц, а также солдат.

Переброска произошла в рамках операции по обеспечению безопасности стран-членов НАТО на восточном фланге альянса и по сдерживанию России.

По данным западных СМИ, это самая крупная отправка американской бронетанковой бригады в Европу со времен окончания холодной войны. Военную технику транспортировали по железной дороге из Германии к местам дислокации в Польше и странах Балтии.

Как сообщалось, американский военный контингент будет размещен в Литве, Латвии, Эстонии, а также Болгарии и Венгрии.

Кроме того, США, Британия, Германия и Канада направят в этом году в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу четыре батальона общей численностью 4 тыс. человек – по одному в каждую страну.

Первоначально предполагалось, что американские военные прибудут в Европу в конце января, однако уходящий президент США Барак Обама ускорил процесс.