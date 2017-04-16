Татьяна Навка показала неприличное фото мужа

Сегодня, 03:29

Поклонники осудили фигуристку за "банный семейный портрет"

Навка и Песков
Навка и Песков

Татьяна Навка – супруга пресс-секретаря президента РФ – в сети показала семейное фото. И все бы ничего, но Дмитрий Песков на снимке в банном полотенце.

"Традиционный банный вечер, вся семья в сборе. И это все наши дети. Их очень много, но это так здорово", – подписала фото Навка.

Выставление подобного снимка на всеобщее обозрение одобрили не все поклонники спортсменки.

"Такие фото первых лиц выкладывать не прилично", "Мужа выставлять в полотенце не гоже, так как не простым (водитель, слесарь) работает, как-то не очень эстетично", "Это просто дурной тон идти за стол с голым торсом...и даже в бане...дети и то в халатах", "На мой взгляд, есть фотки личного характера, которые нельзя выставлять в сеть.

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"Сегодня"

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