Тайсон Фьюри вернулся к тренировкам после лечения от наркозависимости и депрессии

Дядя боксера уверен, что "вернется на ринг еще сильнее, чем раньше"

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри вернулся к тренировкам и готовится к возвращению на ринг. Об этом сообщил его дядя и тренер Питер Фьюри.

По словам Питера Фьюри, его племянник тренируется каждый день в Манчестере, находится в позитивном настроении и "вернется на ринг еще сильнее, чем раньше".

Напомним, Фьюри отобрал у Владимира Кличко чемпионские пояса по версиям WBA, IBF, WBO, IBO. После этого британец попался на употреблении допинга, а также наркотиков. Он был лишен всех титулов и боксерской лицензии. По последним данным он проходил лечение от наркозависимости и депрессии.