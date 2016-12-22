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Тайсон Фьюри вернулся к тренировкам после лечения от наркозависимости и депрессии http://www.segodnya.ua/img/article/7821/86_main.1482427863.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/86_tn.1482427863.jpg Мир Дядя боксера уверен, что "вернется на ринг еще сильнее, чем раньше"

Тайсон Фьюри вернулся к тренировкам после лечения от наркозависимости и депрессии

Вчера, 19:31

Дядя боксера уверен, что "вернется на ринг еще сильнее, чем раньше"

Тайсон Фьюри. Фото AFP
Тайсон Фьюри. Фото AFP

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри вернулся к тренировкам и готовится к возвращению на ринг. Об этом сообщил его дядя и тренер Питер Фьюри.

По словам Питера Фьюри, его племянник тренируется каждый день в Манчестере, находится в позитивном настроении и "вернется на ринг еще сильнее, чем раньше".

Напомним, Фьюри отобрал у Владимира Кличко чемпионские пояса по версиям WBA, IBF, WBO, IBO. После этого британец попался на употреблении допинга, а также наркотиков. Он был лишен всех титулов и боксерской лицензии. По последним данным он проходил лечение от наркозависимости и депрессии.
бокс, Тайсон Фьюри

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Источник:

boxingnews.com.ua

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