Телеведущая не заметила, как вышла в эфир
В Австралии телеведущая канала ABC Наташа Эксельби пропустила время выхода в эфир
В Австралии телеведущая канала ABC Наташа Эксельби пропустила время выхода в эфир. И ее реакция на это бесценна.
Сообщается, что из-за происшествия Эксельби сняли с эфира.
Курьезные происшествия с телеведущими происходят довольно часто. Так, например, ведущая итальянского телеканала забыла, что сидит за прозрачным столом и продемонстрировала зрителям свое нижнее белье.
А рейтинги албанского телеканала взлетели благодаря сексапильной ведущей.
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