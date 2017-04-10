Телеведущая не заметила, как вышла в эфир

В Австралии телеведущая канала ABC Наташа Эксельби пропустила время выхода в эфир

В Австралии телеведущая канала ABC Наташа Эксельби пропустила время выхода в эфир. И ее реакция на это бесценна.



Сообщается, что из-за происшествия Эксельби сняли с эфира.

Курьезные происшествия с телеведущими происходят довольно часто. Так, например, ведущая итальянского телеканала забыла, что сидит за прозрачным столом и продемонстрировала зрителям свое нижнее белье.







А рейтинги албанского телеканала взлетели благодаря сексапильной ведущей.







