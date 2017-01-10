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Теннисист Маркос Багдатис подстриг волосы прямо во время матча http://www.segodnya.ua/img/article/7869/0_main.1484052890.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/0_tn.1484052890.jpg Мир Смена имиджа помогла киприоту обыграть соперника

Теннисист Маркос Багдатис подстриг волосы прямо во время матча

Сегодня, 14:54

Смена имиджа помогла киприоту обыграть соперника

Маркус Багдатис в Окленде. Фото nzherald.co.nz
Маркус Багдатис в Окленде. Фото nzherald.co.nz

Киприот Маркос Багдатис удивил зрителей во время матча первого круга теннисного турнира в Окленде.

По ходу поединка с французом Адрианом Маннарино киприот немного подстриг себе волосы.

Надо сказать, что Багдатис обыграл своего соперника в двух сетах – 6:4, 6:4, и вышел в следующий раунд.
теннис, теннисист, Маркос Багдатис

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Источник:

Championat.ru

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