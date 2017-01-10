Теннисист Маркос Багдатис подстриг волосы прямо во время матча
Смена имиджа помогла киприоту обыграть соперника
Киприот Маркос Багдатис удивил зрителей во время матча первого круга теннисного турнира в Окленде.
По ходу поединка с французом Адрианом Маннарино киприот немного подстриг себе волосы.
Надо сказать, что Багдатис обыграл своего соперника в двух сетах – 6:4, 6:4, и вышел в следующий раунд.
#Baghdatis pic.twitter.com/vBQSM4Cr4M— doublefault28 (@doublefault28) 10 января 2017 г.
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