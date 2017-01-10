Теннисист Маркос Багдатис подстриг волосы прямо во время матча

Киприот Маркос Багдатис удивил зрителей во время матча первого круга теннисного турнира в Окленде.

По ходу поединка с французом Адрианом Маннарино киприот немного подстриг себе волосы.

Надо сказать, что Багдатис обыграл своего соперника в двух сетах – 6:4, 6:4, и вышел в следующий раунд.