Теннисистка Петра Квитова, на которую с ножом напал грабитель, выписана из больницы

По мнению врачей, Квитова сможет вернуться на корт примерно через полгода

Теннисистку Петру Квитову выписали из больницы. Три дня назад 26-летняя чешка перенесла операцию на левой руке. По словам самой Квитовой, она чувствует себя лучше с каждым днем. Оперировавший спортсменку доктор заверил ее, что все прошло хорошо и без осложнений.

Напомним, что Квитова подверглась нападению вооруженного ножом грабителя прямо в своем доме, в ходе борьбы с которым она получила серьезные ранения.

По мнению врачей, Квитова сможет вернуться на корт примерно через полгода.

На теннисистку Петру Квитову напали с ножом в ее же доме