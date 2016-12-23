Теннисистка Петра Квитова, на которую с ножом напал грабитель, выписана из больницы
По мнению врачей, Квитова сможет вернуться на корт примерно через полгода
Теннисистку Петру Квитову выписали из больницы. Три дня назад 26-летняя чешка перенесла операцию на левой руке. По словам самой Квитовой, она чувствует себя лучше с каждым днем. Оперировавший спортсменку доктор заверил ее, что все прошло хорошо и без осложнений.
Напомним, что Квитова подверглась нападению вооруженного ножом грабителя прямо в своем доме, в ходе борьбы с которым она получила серьезные ранения.
По мнению врачей, Квитова сможет вернуться на корт примерно через полгода.
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