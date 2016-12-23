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Теннисистка Петра Квитова, на которую с ножом напал грабитель, выписана из больницы http://www.segodnya.ua/img/article/7825/5_main.1482501245.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/5_tn.1482501245.jpg Мир По мнению врачей, Квитова сможет вернуться на корт примерно через полгода

Теннисистка Петра Квитова, на которую с ножом напал грабитель, выписана из больницы

Вчера, 15:54

По мнению врачей, Квитова сможет вернуться на корт примерно через полгода

Петра Квитова. Фото Instagram
Петра Квитова. Фото Instagram

Теннисистку Петру Квитову выписали из больницы. Три дня назад 26-летняя чешка перенесла операцию на левой руке. По словам самой Квитовой, она чувствует себя лучше с каждым днем. Оперировавший спортсменку доктор заверил ее, что все прошло хорошо и без осложнений.

Напомним, что Квитова подверглась нападению вооруженного ножом грабителя прямо в своем доме, в ходе борьбы с которым она получила серьезные ранения.

По мнению врачей, Квитова сможет вернуться на корт примерно через полгода.

На теннисистку Петру Квитову напали с ножом в ее же доме
Петра Квитова, теннисистка

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Источники:

Associated Press, СЭ

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