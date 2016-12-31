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Теракт в Багдаде: ИГИЛ взяло на себя ответственность, а число жертв увеличилось http://www.segodnya.ua/img/article/7849/30_main.1483182436.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/30_tn.1483182436.jpg Мир Террористы подтвердили свою причастность к двум взрывам в центре иракской столицы

Теракт в Багдаде: ИГИЛ взяло на себя ответственность, а число жертв увеличилось

Сегодня, 13:08

Террористы подтвердили свою причастность к двум взрывам в центре иракской столицы

ИГИЛ подтвердило свою причастность к взрывам. Фото: AFP
ИГИЛ подтвердило свою причастность к взрывам. Фото: AFP

Боевики террористической организации "Исламское государство" взяли на себя ответственность за взрывы в центре Багдада (Ирак), сообщает РБК о ссылкой на Sky News Arabia.

Помимо признания террористов ИГИЛ в преступлении, также стало известно об увеличение количества жертв. Так, по данным иноСМИ, число погибших возросло до 25 человек.

Как сообщалось, сегодня утром в центре столицы Ирака на многолюдном рынке прогремели два взрыва, в результате которых, как сначала сообщалось, погибли около 20 человек, а также не менее 38 получили ранения.

Отмечалось, что один взрыв был произведен террористом-смертником, а второй – от заложенной взрывчатки.
Ирак, теракт, взрыв, террористы, багдад, ответственность, ИГИЛ
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