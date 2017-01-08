Теракт в Иерусалиме: украинские дипломаты рассказали новые подробности

По предварительным данным, украинцев среди пострадавших не было, за рулем грузовика находился араб с израильским удостоверением личности

По предварительной информации граждан Украины среди пострадавших в теракте в Иерусалиме нет, однако сейчас данные уточняются. Об этом сообщил посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко, передает "112 Украина".

"По предварительным данным, украинцев среди пострадавших не было, но мы уточняем данные", – заявил Надоленко.

Как сообщил посол, за рулем грузовика находился араб с израильским удостоверением личности.

Напомним, сегодня в Иерусалиме в районе Армон ха-Нацив грузовик врезался в группу израильских военных. В результате были убиты четыре человека. Израильские СМИ сообщают о гибели трех девушек и одного юноши. Семь человек находятся в критическом состоянии. Всего ранены 15 человек.

Полиция считает случившееся терактом. Как сообщается, группа солдат вышла из автобуса, это увидел водитель грузовика Mercedes. Он, не дожидаясь, когда автобус отъедет, разогнался и врезался в группу молодых людей. После этого он въехал в ту же группу людей задним ходом. Водитель грузовика убит на месте.