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Теракт в Стамбуле: мобильный телефон спас американцу жизнь http://www.segodnya.ua/img/article/7852/2_main.1483363166.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/2_tn.1483363166.jpg Мир Выпущенная террористом пуля попала в гаджет и не задела артерию мужчины

Теракт в Стамбуле: мобильный телефон спас американцу жизнь

Сегодня, 15:19

Выпущенная террористом пуля попала в гаджет и не задела артерию мужчины

Американец выжил во время теракта в Стамбуле благодаря телефону. Фото: AFP
Американец выжил во время теракта в Стамбуле благодаря телефону. Фото: AFP

Гражданин США Якоб Раак получил ранения, но остался жив в ходе теракта в стамбульском клубе Reina в ночь на 1 января 2017 года благодаря тому, что пуля террориста попала в мобильный телефон американца и не задела артерию, сообщает CNN Turk.

Раак приехал в Стамбул с друзьями праздновать свое 35-летие. Во время нападения стрелка он получил два ранения в ноги, но, по словам врачей, вторая пуля не пробила артерию только благодаря тому, что в кармане Раака лежал сотовый телефон, который затормозил пулю. В итоге Раак на носилках был вывезен из клуба и направлен в местную больницу.

"Ужасная трагедия. У вас прекрасная страна, но жаль, что есть такие люди, которые совершают такие ужасные теракты", — написал из больницы Раак.

Напомним, нападение на стамбульский ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь. Люди в костюмах Санта-Клаусов, как сообщали СМИ, открыли стрельбу из автоматов Калашникова. В результате нападения террориста погибли 39 человек, 69 получили ранения.

Как стало известно от Министерства иностранных дел Украины, в Стамбуле провели опознание тел погибших, среди которых граждан Украины не оказалось.

Также очевидцы инцидента рассказали, что происходило во время нападения на людей в клубе. Некоторые видели стрелка еще на улице, как он "с боем" прорывался в заведение.

ИГИЛ уже взяло на себя отвественность за этот теракт. Подозревают, что нападавшим может быть гражданин Узбекистана или Киргизии. Поиски террориста продолжаются. По этому делу задержаны уже 8 человек.
Турция, теракт, Стамбул, телефон, американец, мобильный телефон, артерия
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