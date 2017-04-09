Теракт в столице Швеции совершил выходец из Узбекистана – СМИ

Вчера, 23:42

По данным шведской полиции, Рахмат Акилов симпатизирует экстремистским организациям, в том числе "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"

Место теракта. Фото: AFP
Место теракта. Фото: AFP

Теракт в столице Швеции совершил выходец из Узбекистана Рахмат Акилов. Предполагаемый исполнитель теракта сейчас задержан, сообщает газета Expressen, передает 112.ua.

Сообщается, что в 2016 году 39-летнему мужчине отказали в предоставлении убежища, прошение о котором он подал еще в 2014 году. Кроме того, 24 февраля 2017 года он был объявлен в розыск как укрывающийся от депортации.

По данным шведской полиции, Рахмат Акилов симпатизирует экстремистским организациям, в том числе "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

В Стокгольме 7 апреля днем грузовик въехал в толпу людей. Погибли 4 человека. Ранения получили 15.
Швеция, теракт, полиция

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