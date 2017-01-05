Теракт в Турции: новые подробности

В Турции губернатор провинции Измир, в центре которой, городе Измире, произошел взрыв и погибли два человека, Эрели Аййилдиз заявил, что, по предварительным признакам, за нападением стоит запрещенная и признанная террористической вооруженная сепаратистская группировка "Рабочая партия Курдистана", передает "Радио Свобода".

Ответственность за взрыв заминированного автомобиля у здания суда в этом третьем по величине городе Турции никто пока на себя не взял.



По сообщениям, в результате взрыва погибли работник полиции и работник суда, когда трое нападающих с гранатами и автоматами подъехали на машине со взрывчаткой к блокпосту возле суда и взорвали свой автомобиль. Двоих из нападавших затем застрелила полиция, третий сбежал, и его еще ищут. Также в результате взрыва были ранены 10 человек.

Консульская служба Министерства иностранных дел Украины, ссылаясь на данные Генконсульства Украины в Турции, информирует, что украинцев нет среди пострадавших в результате взрыва в Измире.

"Взрыв в Измире: Генконсульство Украины сообщает, что украинцев среди потерпевших нет", – говорится в сообщении консульской службы МИД в микроблоге в Твиттере.