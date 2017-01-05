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Теракт в Турции: новые подробности http://www.segodnya.ua/img/article/7858/47_main.1483639615.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7858/47_tn.1483639615.jpg Мир Украинцев нет среди пострадавших в результате взрыва в Измире

Теракт в Турции: новые подробности

Сегодня, 20:06

Украинцев нет среди пострадавших в результате взрыва в Измире

На месте взрыва. Фото: AFP
На месте взрыва. Фото: AFP

В Турции губернатор провинции Измир, в центре которой, городе Измире, произошел взрыв и погибли два человека, Эрели Аййилдиз заявил, что, по предварительным признакам, за нападением стоит запрещенная и признанная террористической вооруженная сепаратистская группировка "Рабочая партия Курдистана", передает "Радио Свобода".

Ответственность за взрыв заминированного автомобиля у здания суда в этом третьем по величине городе Турции никто пока на себя не взял.

По сообщениям, в результате взрыва погибли работник полиции и работник суда, когда трое нападающих с гранатами и автоматами подъехали на машине со взрывчаткой к блокпосту возле суда и взорвали свой автомобиль. Двоих из нападавших затем застрелила полиция, третий сбежал, и его еще ищут. Также в результате взрыва были ранены 10 человек.

Консульская служба Министерства иностранных дел Украины, ссылаясь на данные Генконсульства Украины в Турции, информирует, что украинцев нет среди пострадавших в результате взрыва в Измире.

"Взрыв в Измире: Генконсульство Украины сообщает, что украинцев среди потерпевших нет", – говорится в сообщении консульской службы МИД в микроблоге в Твиттере.
Турция, теракт, взрыв, погибли, взорвали, Рабочая партия Курдистана

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