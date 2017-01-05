Теракты в Турции, переговоры по "Приднестровью" и скандал в Израиле: что происходит в мире в Новом году

В ночь на 1 января 2017 года вооруженный мужчина вошел в ночной клуб Reina в Стамбуле (Турция) и застрелил 39 человек, после чего благополучно скрылся с места преступления. Среди жертв оказались 25 иностранцев, в том числе россиянка. Почти 70 человек получили ранения, большинство из них остаются в больницах, несколько человек в тяжелом состоянии.

По состоянию на сегодняшний полдень нападавший не был задержан, хотя, как сообщают власти Турции, его личность установлена. При этом вице-премьер страны Вейси Кайнак заявил о вероятности побега террориста за границу. По делу были задержаны 40 человек, предположительно, связанные с джихадистской группировкой "Исламское государство" (ИГ), которая взяла на себя ответственность за новогодний теракт.

А в стране был продлен еще на три месяца режим чрезвычайного положения. Все это не возымело большого эффекта: в среду вечером неизвестный, проезжая на автомобиле, открыл огонь из автоматического орудия по одному из стамбульских ресторанов в районе Фатих. В результате владелец заведения и случайный прохожий получили ранения, передает телеканал NTV.

В то же время режим ЧП дал возможность турецкой полиции в четверг утром провести обыски в офисе Dogan Holding, который работает в финансовой и туристической сфере, энергетике, а также владеет газетой Hurriyet и телеканалом CNN Turk. Обыски прошли в личных офисах и домах главного юрисконсульта и бывшего генерального директора холдинга Dogan, которые затем были задержаны. Как передает Reuters, происходящее в крупном холдинге связано с расследованием дела в отношении оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, на которого Анкара возложила ответственность за попытку государственного переворота в июле 2016 года. Именно события в ночь на 16 июля стали причиной введения ЧП в Турции еще летом, в рамках которого уже уволены сотни тысяч человек, закрыты десятки учебных заведений, СМИ, а количество арестованных оценивается в 32 тысячи человек. При этом, по данным британской газеты Daily Mail, ничего не помешало террористу, совершившему нападение в стамбульском ночном клубе, проникнуть в Турцию вместе с семьей по поддельным документам и проживать около двух месяцев в безопасных местах вплоть до дня совершения атаки. Нападавший, который, как выяснилось ранее, может быть обученным в Сирии профессиональным убийцей, проник в Турцию с помощью сообщника по прозвищу Юсуф Ходжа, а сам взял имя Абу Мухаммед Хорасани.

Если брать политический аспект произошедшего, то, по мнению доктора политических наук, полковника оперативного резерва французской армии Каролина Галактероса, удары со стороны ИГ еще больше разворачивают турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в сторону Москвы. "Теперь для президента Эрдогана речь идет о том, чтобы сесть за стол победителей (чего не гарантирует ему Вашингтон, а сегодня, несомненно, в еще меньшей степени) и извлечь конкретную выгоду из военно-дипломатической оси с Москвой в области политического и территориального влияния на сирийском театре военных действий", — отметил эксперт в интервью французской газете Le Figaro.

ПРИДНЕСТРОВЬЕ. В минувшую среду в городе Бендеры состоялась первая за восемь лет встреча нового президента Молдовы Игоря Додона с лидером приднестровских сепаратистов, недавно избранным на пост "президента Приднестровья" Вадимом Красносельским. По мнению наблюдателей, встрече способствовал в первую очередь тот факт, что оба пришедших к власти этой осенью молдовских политика являются пророссийскими кандидатами. Судя по первым комментариям после полуторачасовых переговоров, стороны нашли общий язык, и возникла даже мысль о разрешении этого 26-летнего конфликта. "По многим вопросам нашли общий язык. Но чтобы перейти к конкретным решениям, мы договорились о пакетном подходе, то есть решать не только то, что просит одна сторона, а в интересах обеих сторон, — подчеркнул Додон на брифинге после встречи. — Мы предложим правительству Молдовы контактировать с приднестровскими коллегами, чтобы в течение нескольких недель, надеюсь, не позже месяца, весь этот пакетный подход, согласованный всеми сторонами и поддержанный и в формате "5+2", был взят как основа и подписан на уровне руководителей". "Речь идет о свободе перемещения граждан, признании документов, о железной дороге, связи и уголовных делах, открытых в Молдове на приднестровских чиновников. Контакт состоялся, встреча была насыщенная. Порадовало стремление президента Молдовы искать компромиссы в отношениях", — сказал в свою очередь Красносельский.

В Кишиневе все эти заявления из Бендер особо никого не взолновали, поскольку президент Молдовы не имеет необходимых полномочий для удовлетворения требований Тирасполя. "Это был цирк со стороны Додона, устроенный перед его первой в качестве молдовского президента поездкой в Москву, — отметил "Сегодня" кишиневский политолог Михаил Черненко. — Ему нужно отправляться "на поклон" к Путину с определенным портфолио, и встреча со ставленником Кремля неплохой элемент для этого. Еще 3 января Додон лишил экс-главу Румынии Траяна Бэсеску молдовского гражданства, снял флаг ЕС со своей резиденции, обрезав даже трос, на котором он висел. Но реально, например, отменить принятый парламентом в 2005 году закон об особом статусе Приднестровья, предусматривающем в том числе и вывод российских войск из региона, у Додона нет возможности".

ИЗРАИЛЬ. На уходящей неделе в неудобном положении оказались власти Израиля из-за медика ЦАХАЛ Эльора Азарии. Военный суд признал его виновным в непреднамеренном убийстве в марте 2016 года в Хевроне, когда он застрелил уже обезвреженного после совершения нападения на военных палестинца. Согласно видеозаписи, оказавшейся в распоряжении правозащитной организации "Бецелем", видно, как раненый палестинец лежит на мостовой, а израильские военные грузят в скорую помощь пострадавшего сослуживца. Затем, судя по видео, один из солдат вскидывает автомат и стреляет в голову палестинцу. Позднее израильская военная полиция задержала военнослужащего.

Приговор Азарии будет вынесен в ближайшие недели, ему грозит до 20 лет заключения. Израильские министры уже начали искать способы, как не допустить заключения 20-летнего солдата, совершившего убийство. Например, премьер Биньямин Нетанияху у себя на странице в "Фейсбуке" написал, что надеется на помилование Азарии президентом страны. "Я поддерживаю амнистию Эльора Азарии", — резюмировал премьер, которого, кстати, в понедельник допросили в связи с подозрениями в его адрес и адрес его семьи в коррупции. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил: "Речь идет о тяжком решении, но именно в такие минуты все обязаны проявить сдержанность. ЦАХАЛ окажет солдату и его семье любую посильную помощь". А министр культуры и спорта Мири Регев уже обратилась к президенту Реувену Ривлину с просьбой об амнистии Азарии. Такая возможность выводит пока на мирные акции протеста вторую часть жителей Израиля, палестинцев.