Теракты в Египте: в стране на три месяца ввели режим ЧП

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца. Об этой вынужденной мере глава государства заявил в воскресенье в специальном обращении к нации после терактов, унесших жизни 44 человек.

Ранее сообщалось, что в Египте произошло два взрыва. Первый взрыв прогремел в коптской церкви Святого Георгия в городе Танта в дельте Нила, что в 94 км на север от Каира. Взрыв произошел внутри церкви рядом с алтарем.

Через некоторое время произошел второй взрыв. Устройство сработало в храме Св. Марка в городе Александрия.

Сообщается, что смертник подорвал себя после того, как полицейские не позволили ему войти в церковь.