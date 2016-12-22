Терпящий бедствие "Кристал Пэлас" остался без тренера
Алан Пардью ушел в отставку с поста главного тренера "Кристал Пэлас", находящегося вблизи от "зоны вылета"
Алан Пардью ушел в отставку с поста главного тренера лондонского "Кристал Пэлас".
"Я хотел бы выразить нашу искреннюю благодарность за ту огромную службу, что Алан сослужил нам здесь, будучи главным тренером и ранее в качестве игрока. После фантастической второй половины сезона-2014/15, сезон 2015/16 завершился в шаге от Кубка Англии, а также сохранением прописки в премьер-лиге. Он многое улучшил в клубе, и мы желаем ему самого всего наилучшего в будущем", – заявил совладелец "Кристал Пэлас" Стив Пэриш, добавив, что пока ему нечего сказать о том, кто заменит Пардью.
"Кристал Пэлас" после 17 туров с 15 очками занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, находясь в одном очке от зоны вылета. Ближайший матч "Кристал Пэлас" проведет 26 февраля в гостях с "Уотфордом".
Таблица чемпионата Англии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЧЕЛСИ
|17
|14
|1
|2
|35-11
|43
|2
|ЛИВЕРПУЛЬ
|17
|11
|4
|2
|41-20
|37
|3
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|17
|11
|3
|3
|36-20
|36
|4
|АРСЕНАЛ
|17
|10
|4
|3
|38-19
|34
|5
|ТОТТЕНХЭМ
|17
|9
|6
|2
|29-12
|33
|6
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|17
|8
|6
|3
|24-17
|30
|7
|САУТГЕМПТОН
|17
|6
|6
|5
|17-16
|24
|8
|ВЕСТ БРОМВИЧ
|17
|6
|5
|6
|23-21
|23
|9
|ЭВЕРТОН
|17
|6
|5
|6
|21-21
|23
|10
|БОРНМУТ
|17
|6
|3
|8
|23-28
|21
|11
|СТОК СИТИ
|17
|5
|6
|6
|19-24
|21
|12
|УОТФОРД
|17
|6
|3
|8
|21-29
|21
|13
|ВЕСТ ХЭМ
|17
|5
|4
|8
|19-31
|19
|14
|МИДЛСБРО
|17
|4
|6
|7
|16-19
|18
|15
|ЛЕСТЕР
|17
|4
|5
|8
|23-29
|17
|16
|БЕРНЛИ
|17
|5
|2
|10
|16-28
|17
|17
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|17
|4
|3
|10
|28-32
|15
|18
|САНДЕРЛЕНД
|17
|4
|2
|11
|15-28
|14
|19
|СУОНСИ
|17
|3
|3
|11
|20-37
|12
|20
|ХАЛЛ СИТИ
|17
|3
|3
|11
|14-36
|12
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