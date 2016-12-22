Терпящий бедствие "Кристал Пэлас" остался без тренера

Алан Пардью ушел в отставку с поста главного тренера лондонского "Кристал Пэлас".

"Я хотел бы выразить нашу искреннюю благодарность за ту огромную службу, что Алан сослужил нам здесь, будучи главным тренером и ранее в качестве игрока. После фантастической второй половины сезона-2014/15, сезон 2015/16 завершился в шаге от Кубка Англии, а также сохранением прописки в премьер-лиге. Он многое улучшил в клубе, и мы желаем ему самого всего наилучшего в будущем", – заявил совладелец "Кристал Пэлас" Стив Пэриш, добавив, что пока ему нечего сказать о том, кто заменит Пардью.

"Кристал Пэлас" после 17 туров с 15 очками занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, находясь в одном очке от зоны вылета. Ближайший матч "Кристал Пэлас" проведет 26 февраля в гостях с "Уотфордом".

Таблица чемпионата Англии: