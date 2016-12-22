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Терпящий бедствие "Кристал Пэлас" остался без тренера http://www.segodnya.ua/img/article/7822/21_main.1482434254.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/21_tn.1482434254.jpg Мир Алан Пардью ушел в отставку с поста главного тренера "Кристал Пэлас", находящегося вблизи от "зоны вылета"

Терпящий бедствие "Кристал Пэлас" остался без тренера

Вчера, 21:17

Алан Пардью ушел в отставку с поста главного тренера "Кристал Пэлас", находящегося вблизи от "зоны вылета"

Алан Пардью. Фото AFP
Алан Пардью. Фото AFP

Алан Пардью ушел в отставку с поста главного тренера лондонского "Кристал Пэлас".

"Я хотел бы выразить нашу искреннюю благодарность за ту огромную службу, что Алан сослужил нам здесь, будучи главным тренером и ранее в качестве игрока. После фантастической второй половины сезона-2014/15, сезон 2015/16 завершился в шаге от Кубка Англии, а также сохранением прописки в премьер-лиге. Он многое улучшил в клубе, и мы желаем ему самого всего наилучшего в будущем", – заявил совладелец "Кристал Пэлас" Стив Пэриш, добавив, что пока ему нечего сказать о том, кто заменит Пардью.

"Кристал Пэлас" после 17 туров с 15 очками занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, находясь в одном очке от зоны вылета. Ближайший матч "Кристал Пэлас" проведет 26 февраля в гостях с "Уотфордом".

Таблица чемпионата Англии:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ЧЕЛСИ 17 14 1 2 35-11 43
2  ЛИВЕРПУЛЬ 17 11 4 2 41-20 37
3  МАНЧЕСТЕР СИТИ 17 11 3 3 36-20 36
4  АРСЕНАЛ 17 10 4 3 38-19 34
5  ТОТТЕНХЭМ 17 9 6 2 29-12 33
6  МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 17 8 6 3 24-17 30
7  САУТГЕМПТОН 17 6 6 5 17-16 24
8  ВЕСТ БРОМВИЧ 17 6 5 6 23-21 23
9  ЭВЕРТОН 17 6 5 6 21-21 23
10  БОРНМУТ 17 6 3 8 23-28 21
11  СТОК СИТИ 17 5 6 6 19-24 21
12  УОТФОРД 17 6 3 8 21-29 21
13  ВЕСТ ХЭМ 17 5 4 8 19-31 19
14  МИДЛСБРО 17 4 6 7 16-19 18
15  ЛЕСТЕР 17 4 5 8 23-29 17
16  БЕРНЛИ 17 5 2 10 16-28 17
17  КРИСТАЛ ПЭЛАС 17 4 3 10 28-32 15
18  САНДЕРЛЕНД 17 4 2 11 15-28 14
19  СУОНСИ 17 3 3 11 20-37 12
20  ХАЛЛ СИТИ 17 3 3 11 14-36 12
чемпионат Англии, Алан Пардью, Кристал Пэлас

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Источник:

РСпорт

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