Террорист взорвал авто в Багдаде, есть погибшие

Шесть человек погибло, еще 15 получили ранения в результате взрыва 5 января в одном из районов столицы страны Эль-Обаиди, заявили источники в полиции и медицинских службах. Об этом сообщает Figaro.

Взрывное устройство, заложенное в автомобиле, было приведено в действие поблизости от мечети в районе, в котором проживает преимущественно шиитское население.

Ни одна организация не взяла на данный момент на себя ответственность за теракт, однако за последние несколько дней о своей причастности к серии терактов в стране, жертвами которых стали около 60 человек, заявили боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

Так, 2 января в Багдаде взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой. Тот тракт унес жизни 35 человек, еще 61 человек ранен. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ.