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Террорист взорвал авто в Багдаде, есть погибшие http://www.segodnya.ua/img/article/7857/3_main.1483605806.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/3_tn.1483605806.jpg Мир Атака произошла неподалеку от мечети в шиитском районе города

Террорист взорвал авто в Багдаде, есть погибшие

Сегодня, 10:42

Атака произошла неподалеку от мечети в шиитском районе города

В Багдадет снова прогремел взрыв. Фото: AFP
В Багдадет снова прогремел взрыв. Фото: AFP

Шесть человек погибло, еще 15 получили ранения в результате взрыва 5 января в одном из районов столицы страны Эль-Обаиди, заявили источники в полиции и медицинских службах. Об этом сообщает Figaro.

Взрывное устройство, заложенное в автомобиле, было приведено в действие поблизости от мечети в районе, в котором проживает преимущественно шиитское население.

Ни одна организация не взяла на данный момент на себя ответственность за теракт, однако за последние несколько дней о своей причастности к серии терактов в стране, жертвами которых стали около 60 человек, заявили боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

Так, 2 января в Багдаде взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой. Тот тракт унес жизни 35 человек, еще 61 человек ранен. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ.
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Источник:

ИА REGNUM

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